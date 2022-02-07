Ergin Yönet beraat etti

Bolu Belediyesi Özel Kalem Müdürü Ergin Yönet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla açılan davadan beraat etti.

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın milletvekilliğinden beri yakın çalışma arkadaşı olan Ergin Yönet, Bolu Belediyesi Basın-Yayın Müdürü görevini üstlenirken, bazı çevreler tarafından hedef haline getirilmek istenmişti. Sahte photoshop görselleri ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iftirası atılan Yönet için Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açılmıştı. Bazı sözde internet haber sitelerinin haberleştirdiği görseller nedeniyle yürütülen soruşturma geçtiğimiz günlerde sonuçlandı.

Şuan Bolu Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü görevini sürdüren Ergin Yönet, davada aklandı. Mahkeme, belgelerin sahte olduğu kanaatine vararak, Yönet'inberaatine karar verdi.