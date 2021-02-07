Ergin Yönet Korona oldu

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu Belediyesi Basın Müdürü Ergin Yönet’in koronavirüs testi pozitif çıktı. Yönet sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada son günlerde temas ettiği kişileri uyardı. Yönet paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

Covid-19 testim pozitif çıkmıştır. Son günlerde temaslı olduğum kişilerin kendilerine dikkat etmelerini ve en kısa süre içinde test yaptırmalarını rica ediyorum. Sağlıklı günlerde tekrar buluşmak dileğiyle.”

Bolu Belediyesinde çok sayıda idareci olarak çalışan personel Covid-19 hastalığına yakalandı. Muhasebe Müdürü Naim Ayhan, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güler Mert, Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir hastalığı hastanede yatarak tedavi ile atlatırken, Belediye Başkanı Tanju Özcan korona hastalığını ayakta atlattı.

Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2021, 12:33