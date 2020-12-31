Erginer Açıklaması '3 Puan Aldığımız İçin Mutluyuz'



Haber: C.Kutay Aykan

BOLUSPOR CEPHESİ:

Ligin 11. haftasından ertelenen karşılaşmada Boluspor, deplasmanda Adanaspor’u 2-3’lük skorla mağlup etti. Maç sonu basın toplantısında konuşan Boluspor Teknik Direktörü Reha Kemal Erginer, “Maçı değerlendirmeden önce dün Türkiye’de yaşanan kadın cinayetleriyle ilgili birşeyler söylemek istiyorum. Kadına şiddetin her türlüsüne karşıyız. Maçtan öncede konuşmamda belirtmiştim. Önemli bir maçtı. 6 puan olarak bu maça baktık. Buradan 3 puan aldığımız için mutluyuz. Oyundan öte skor önemliydi. Maçta 3 kez öne geçtik. Açıkça söylemek gerekirse şans bizden de yanaydı. 3 puan aldığımız için mutluyuz” diye konuştu.

ADANA CEPHESİ:

Semih Özü Açıklaması 'Atamayana Atarlar'

Adanaspor Teknik Sorumlusu Semih Özü, “İkinci yarı golü çabuk bulduk ama pozisyonlarda golü atamadık. Futbolun adaleti bu; atamayana atarlar” dedi.

Ligin 11. haftasından ertelenen karşılaşmada Adanaspor, evinde Boluspor’a 2-3 mağlup oldu. Maç sonu basın toplantısında konuşan Adanaspor Teknik Sorumlusu Semih Özü, “Şu zamanda çok konuşulacak bir şey yok, üzgünüz. Maçın değerlendirmesini yapsak kendi açımızdan baktığımızda ilk yarı hatayla golü yedik. Pozisyonlarda golü atamadık. İkinci yarı golü çabuk bulduk ama pozisyonlarda yine golü atamadık. Futbolun adaleti bu. Atamayana atarlar” diye konuştu.