Erginer: " İyi bir şekilde ligi bitirmek istiyoruz "

Haber: Erdal Tanrıverdi



Boluspor cephesi

Yılport Samsunspor’a 2-0 yenilen Beypiliç Boluspor’da teknik direktör Reha Erginer, "Son iki maçta da iyi futbol oynayarak, iyi bir şekilde ligi bitirmek istiyoruz." dedi.

Spor Toto 1. Lig’in 32. haftasında sahasında Yılport Samsunspor’a 2-0 yenilen Beypiliç Boluspor’da teknik direktör Reha Erginer, "Son iki maçta da iyi futbol oynayarak, iyi bir şekilde ligi bitirmek istiyoruz." dedi. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Erginer, ilk yarı kötü oynadıklarını, rakibe topu çok fazla verdiklerini, topla çok oynamasına izin verdiklerini, kendilerinin de topa sahip olamadığını kaydetti.

Karşılaşmanın ikinci yarısında oyunu toparladıklarını belirten Erginer, "Maçın 80’inci dakikalarında golü bulsak oyuna ortak olabilirdik. Samsunspor’u tebrik ediyorum. Son iki maçta da iyi futbol oynayarak, iyi bir şekilde ligi bitirmek istiyoruz." diye konuştu.

Samsunspor cephesi

Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında deplasmanda Beypiliç Boluspor'u 2-0 yenen Yılport Samsunspor'da teknik direktör Ertuğrul Sağlam,"Bundan sonraki amacımız hata yapmadan maçlarımızı kazanmak" dedi.

Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam maçtan önce aldıkları şehit haberiyle çok üzüldüklerini vurgulayarak, "Kuzey Irak’ta yürütülen Pençe-Şimşek Harekâtı’nda şehit düşen Samsunlu hemşerimiz, kahraman Mehmetçiğimiz Piyade Uzman Çavuş Aygün Çakar'ın yakınlarına sabırlar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." şeklinde konuştu.

Zorlu bir süreç yaşadıklarını anlatan Sağlam, "Şampiyonluk ve Süper Lig'e çıkma mücadelesi yoğun bir şekilde devam ediyor. Bugünkü sonuçlardan sonrada 3 takım 64 puana ulaştı." dedi.

Sağlam, ligin bitmesine iki maçın kaldığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Bence futbolda iki tane 90 dakika çok uzun süre. Çok şeyler olabilir. Olacak da ben buna inanıyorum. Özellikle oyuncularımız baskı altında. Geçen hafta Bursaspor maçı, bu hafta Boluspor maçı. İki maçı da çok iyi geçtik. Hem mücadeleleri, hem istek ve arzuları hem de oyun içerisindeki üretkenlikleri istediğimiz düzeydeydi. Ben oyuncularımıza teşekkür ediyorum bu maçı kazanıp Süper Lig iddiamızı son iki haftaya taşıdıkları için. Bundan sonraki amacımız hata yapmadan maçlarımızı kazanmak."

Sağlam, bir üzüntüsünü dile getirmek istediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Hayal kırıklığımı dile getirmek istiyorum. 35 senedir profesyonel futbolun içerisindeyim. Türk futbolunun her kademesinde, birçok mücadelenin içerisinde oldum. Ama şu dönem karşılaştığım kadar enteresan olaylarla karşılaşmadım. Futbol adına. Fakat şunu söylemek istiyorum. Allah'ın adaleti şaşmıyor. Dolayısıyla herkes yaptığı iyi şeyin mükâfatını da görecek, yaptığı kötü şeyin de. Birinin hakkına girmenin bedelini de ödeyecek. Hesap günü diye bir şey var. Bir gün var. Dolayısıyla bugün burada yaptıklarımızın karşılığını da orada bunun hesabını da vereceğiz. Allah bize şu ramazan gününde dileyim orada hesabını hakkıyla verenlerden eylesin. Ülke futbolunda gerçekten enteresan şeyler oluyor."

Sağlam, Boluspor'a da gelecek sezonla alakalı başarılar diledi.

Güncelleme Tarihi: 26 Nisan 2021, 10:10