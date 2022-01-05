Erginer “Kesinlikle transfer yapmamız gerekli”

Haber: Erdal Tanrıverdi

Boluspor Teknik Direktörü Reha Erginer, Salim Manav'ın hazırlayıp sunduğu Anadolu Ateşi programına konuk olarak çarpıcı açıklamalarda bulundu. Açıklamalarında transfer konusuna da değinen Erginer, Kasongo ve Selmani'ye tekliflerin olduğunu belirtti.

İşte Boluspor Teknik Direktörü Reha Erginer yaptığı açıklama;

“Beklentilerin altında kaldığımızı ilk yarı için söyleyebilirim”

“Kendi takımım için şunu söyleyebilirim. Aslında geçen seneki kadromuzu belli ölçüde bozduk. Yeniden bir yapılanmaya girdik. Genç oyuncular transfer ettik. Yabancı oyuncularımız değişti, Kasongo ve Selmani dışında. Aslında baktığınızda kulüplerin içinde bulunduğu sıkıntılar göz önüne alınırsa, genç ve geleceği olan bir kadro oluşturmak istedik. Aslında Boluspor'un altyapısının temellerini atmak istedik. Tabi zor başlangıçlar oluyor. Değişimlerle beraber. Bununda ilk başta sıkıntısını çektik. Daha sonra belli bir oyun standardını yakaladık. Oyuncularında performanslarını yukarı çektik. Oyun gücümüz oldukça iyiydi. Ama oynadığımız oyunun karşılığını sıralama olarak ve puan olarak alamadığımızı düşünüyorum ilk yarıda. Çok iyi maçlar oynadık. Kaybettiğimiz ya da kazanamadığımız maçlar oldu. Skor ve sıralama olarak baktığınızda bizim için çok memnun edici değil. Ama belli bir oyun standardı anlamında, oyuncuların gelişimi anlamında çok da kötü sayılmaz. Ama beklentilerin de altında kaldığımızı ilk yarı için söyleyebilirim”

“Kesinlikle transfer yapmamız gerekli”

“Transfer yapmamız şart. Zaten ilk yarıda zaman zaman bu sıkıntıyı çektik. Özellikle ön bölgede ve orta sahada bu sıkıntıyı çektik. Ben bunları dile getirmedim. Zaten dile getiren bir teknik direktör değilim. Altyapımızdan oyuncularımızı bünyemize kattık. Oyuncularıma da kaldırabilecekleri yükün fazlasını veriyorum. Onun da farkındayım. Onları da doğru bir şekilde geliştirmemiz, Türk futboluna kazandırmamız gerekli. Bir kere bir karar vermek lazım. Tamamen yarışmacı mı olacağız. Yetiştirici ve yarışmacı aynı anda mı olacak hedefler nedir, beklentiler nedir. Bunlar aslında kuracağınız kadroyla, yapacağınız transferlerle çok doğrudan ilişkili. Bizim kesinlikle transfer yapmamız gerekli. 800 Bin Türk Liralık bir yasak var tahtamızda. O tahtanın açılacağını düşünüyorum”

“Ön tarafta alternatifsiz kaldık”

Sezonun ilk yarının ortalarına gelmeden ikinci santraforumuzla Marshall ile yollarımızı ayırdık. Biz bu ayrımı yaparken belli sıkıntılar çekeceğimizi biliyorduk. Ben hoca olarak bunu göğüslemeye razıydım. Çünkü kulüp çıkarları da 1.planda önemli bizim için. O ayrımı yaptıktan sonra özellikle ön tarafta alternatifsiz kaldık” ifadelerini kullandı.

“Santrafor dışında, bir orta saha, sol bek transferi yapılmalı”

Nokta transferlerinde takıma kazandırılmasının elzem olduğunun altını çizerek; Aslında bakarsanız dün bir analiz programının ilk yarı raporu geldi. Bizim takımın resmini çok güzel veriyor. Baktığınızda gol beklentisi en yüksek ikinci takımız. Puan beklentisi en yüksek üç takımdan biriyiz. En fazla orta yapan, rakip ceza sahası içinde topla buluşan üçüncü takımız. Ama bitiricilikle ilgili sıkıntılarımızın olduğu aslında raporla da çok güzel gözüküyor. Bizim ön tarafa hem takım içi rekabeti artıracak hem de bize katkıda bulunacak transferler yapmamız lazım. Santrafor dışında, bir orta saha, sol bek transferi yapılmalı diye düşünüyorum”

“Kasongo ve Selmani'ye transfer teklifleri var”

“Kasongo ve Selmani'ye transfer teklifleri var. Bizim onun dışında başka oyuncularımıza da teklifler var. Bizim maçlarımızı resmi yazıyla izlemeye geliyorlar. Bunlardan haberimiz oluyor. Yurt dışından da Kasongo'ya duyduğum kadarıyla, Selmani'ye de böyle teklifler var ama bunları biz direk karar verebileceğim şeyler değil. Tabiî ki benim fikrim çok önemli ama öncelik aslında biraz daha kulübün mali yapısına ve onların vereceği katkılar ne olur ne olmaz bizden ayrılırlarda ne olur. Bizim ikinci yarıdaki planımız, hedeflerimiz, durumumuz nedir. Bunların hepsinin aslında ortaklaşa bir kararla verilmesi gerekir. Yerli oyuncularımızdan da çok fazla izlenen oyuncumuz var. Evet, teklifler var. Bunlar değerlendirilir ve değerlendirilmez biraz önce söylediğim kriterleri değerlendirmekle yapılır. Biz geçen senede 6 tane oyuncu verdik süper lige. Biraz daha hedefleri yükseltmemiz lazım. Biraz daha artık yarışmacı da olmamız lazım”