Haber: Erdal Tanrıverdi

Boluspor cephesi

TFF 1. Lig'in 27. haftasında deplasmanda Ankaraspor'u 2-1 mağlup eden Beypiliç Boluspor'da Teknik Direktör Reha Kemal Erginer, "Son dakikada da olsa ikinci golü bularak galip geldik. Önümüzdeki 7 haftayı çok daha iyi bir şekilde geçmek istiyoruz" dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendiren B. Boluspor Teknik Direktörü Reha Kemal Erginer, "Uzun süredir kredisiz oynuyoruz. Oynadığımız her maç final gibi maçlar. Rakibin bu maçı kazanmaktan başka hiçbir şansı yoktu. Bu da bizim için maçı biraz daha zor hale getirdi. Bunun yansımalarını da saha içerisinde zaman zaman hissettik. Öne geçtikten sonra daha kontrollü oynayabilirdik. Zaman zaman oyunun kontrolünü kaybettik. İkinci yarı oyunu değişiklikleri ile oyuna müdahale ettik. Biraz daha derli toplu oynadık. Bu maça oyunu ayrı tutarak bakıyorum. Sonuç değerlendirmesi bizim için çok önemli. Son dakikada da olsa ikinci golü bularak galip geldik. Önümüzdeki 7 haftayı çok daha iyi bir şekilde geçmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Ankaraspor cephesi

Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında evinde Beypiliç Boluspor'a 2-1 kaybeden Ankaraspor'da Teknik Direktör Mehmet Ak, "En çok istediğimiz, en fazla saha içerisinde arzu ettiğimiz bir maçtı. Bireysel hatalardan kaynaklı goller yedik" dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ankaraspor Teknik Direktörü Mehmet Ak, "Önemli bir maçtı bizim için. Bu maçtan alacağımız üç puan ile üstümüzdeki takımlarına yaklaşma şansımız olacaktı. Oyuna çok istekli başladık. Taktiksel gidişte tüm reaksiyonlara oyuncular cevap verdi. 450'nin üzerinde pas yaptık. Rakip ceza sahası içerisinde 37 kere topla buluştuk. 11 şutumuz kaleyi buldu. Geriye dönüp baktığınızda belki de 26 haftanın en çok gol pozisyonun ürettiğimiz, fazla gol pozisyonuna girdiğimiz, en çok istediğimiz, en fazla saha içerisinde arzu ettiğimiz bir maçtı. Bireysel hatalardan kaynaklı goller yedik. Önümüzde 7 maçımız kaldı. Sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Önümüzdeki 7 maçın sonuçlarını en iyi şekilde elde edip artık nerede ligi bitirebiliyorsak onun için mücadelemizi sürdüreceğiz" diye konuştu.