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02 Nisan 2018 Pazartesi
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    • Ergün; “Adaletsiz seçime hayır”

    Türkiye Komünist Partisi(TKP) Bolu İl Başkanı Davut Ergün ve parti üyeleri İzzet Baysal Caddesi üzerinde; “Adaletsiz seçime hayır”, “NATO’dan çıkılsın İncirlik Üssü kapatılsın” adı altında imza kampanyası başlattılar.

    02 Nisan 2018 Pazartesi 10:40
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    Ergün; “Adaletsiz seçime hayır”
    Haber: Kasım ŞAHİN

    Ergün, imza kampanyası hakkında şunları söyledi; “TKP Bolu İl Örgütü olarak “ADALETSİZ SEÇİME HAYIR” ve “ NATO’ dan çıkılsın İncirlik Üssü Kapatılsın” diye İzzet Baysal Caddesinde İmza Kampanyası çalışması başlattık. Halkın yoğun ilgisiyle karşılanan çalışma önümüzdeki haftalarda da devam edecek. TKP Bolu İl Örgütü, yurtsever halkımızı bu yapılan çalışmaya imza vermeye ve destek olmaya davet ediyorum” dedi.

    Ergün; imza metinlerinde ki taleplerini şöyle sıraladı;

    “NATO'DAN ÇIKILSIN, İNCİRLİK ÜSSÜ KAPATILSIN”

    Memleketine ve geleceğine sahip çıkan bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak

    Ülkemin sınırları içinde Amerikan üslerinin bulunmasını istemiyor, başta İncirlik olmak üzere ABD ve NATO ülkelerinin kullanımına açılan askeri üslerde bulunan tüm yabancı asker ve danışmanların sınırdışı edilmesini;

    İncirlik üssünde bulunan ve ülkemiz ve bölgemiz için büyük tehdit oluşturan nükleer silahlara el konulmasını ve bu silahların sökülerek kullanılamaz hale getirilmesini;

    Türkiye’nin terör örgütü NATO’dan derhal çıkmasını; yurt dışında NATO operasyonları ya da üslerinde görev yapan tüm TSK personelinin geri çağrılmasını talep ediyorum.

     

    “SEÇME HAKKINA SAHİP ÇIKALIM BÖYLE SEÇİM OLMAZ!”

    Türkiye Cumhuriyeti’nin bir yurttaşı olarak aşağıdaki taleplerin karşılanmadığı bir seçimi meşru görmüyorum:

    Mükerrer oy kullanımını zorlaştıracak sabit parmak boyası uygulamasına yeniden geçilmelidir. Mühürsüz oy pusulası ve zarfı geçersiz sayılmalıdır. Siyasi partilerin temsilcilerinin sandık kurullarında görev yapmasını engelleyen karar değiştirilmelidir. İttifak yapan partilere büyük kolaylık sağlayan seçim pusulası yerine bütün partilere eşitlik sağlayan seçim pusulası basılmalıdır. Güvenlik güçlerinin sandıkların başında görev yapmasına izin veren düzenleme, seçmenlerin özgür iradesine müdahale anlamına geldiğinden iptal edilmelidir.

    Anahtar Kelimeler: Türkiye, Komünist, Partisi(TKP), Bolu, İl

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