Erhan Bayram dava açtık dedi

Haber: Ceylan Beykoz

Türk Eğitim Sen Şube Başkanı Bayram artık yönetici atamalarının bir sorun olmaktan çıkarılmasını beklediklerini ifade ederek, geçen hafta yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yönetici Atama Yönetmeliği’ni liyakat ve adaleti tahrip edecek hususlarının iptali için yargıya taşıdıklarını söyledi. Başkan Bayram açıklamasında, yönetmeliğin 4 Şubat 2021 tarihinde yayınlandığını ve kamuoyuna sızdırılan taslak metinde olmayan hususların açıklanan resmi metinde yer aldığını ifade etti. Şube Başkanı Bayram, yayınlanan yönetmelikte liyakat ve adalet ilkelerinin hiçe sayıldığını belirterek, “Mülakatın yerini koruduğu görülmüştür. Oysaki bu yönetmelikle ilgili hassasiyetlerimizi gerek yazılı olarak gerekse Bakanlık nezdindeki görüşmelerimizde defalarca bildirmiş, mülakat uygulamasının eğitimi getirdiği noktayı örneklerle anlatmış, okulların ehli olmayan ellerde yönetilmesinin sakıncalarını dile getirmiştik. Ancak görünen noktada Bakanlık uyarılarımızı dikkate almamış, baskı ve dayatmalarla tasarıda olmadığı halde yönetmeliğe mülakat uygulamasını tekrar eklemiştir. Zaten 2014 yılında bir gecede görevinden alınan okul müdürlerinin yerlerine yandaş ve dayatmayla getirilen okul yöneticilerinin eğitimde yaşattığı facianın faturasını ödedik ve hala ödemeye devam ediyoruz. Buna rağmen birilerinin zorlamasıyla Yönetmeliğe hakkaniyet, kariyer, liyakat ilkeleri ile taban tabana zıt olan ‘mülakat’ uygulamasını eklemek yaşananlardan ders alınmadığının bir göstergesidir. Bu nedenle Türk Eğitim-Sen olarak MEB Yönetici Atama Yönetmeliği’ne dava açtık. Umuyoruz ki, yargı hakkaniyet ölçüsünde karar verir ve liyakat ve adaleti tahrip edecek düzenlemelere geçit vermez” açıklamalarında bulundu.

Bayram yeni yönetmelik içerisinde yer alan mülakat kısmının mutlaka gözden geçirilmesi gerektiğini vurgulayarak, Mülakat değerlendirmesinin yeni yönetmelikte yerini koruduğu görüldüğünü söyledi.