Haber: Kasım ŞAHİN

Bayram, yaptığı yazılı açıklama da şunları söyledi; “Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilmekte olan "Öğretmenlerimizle 2023'e Projesi" ve "Kapsayıcı Eğitim" adı altında, Bolu'da görev yapmakta olan öğretmenlerimize yönelik eğitimler düzenlenmektedir. Türk Eğitim-Sen olarak; söz konusu faaliyetler kapsamında öğretmenlerimize verilmekte olan bu eğitimleri olumlu bulmakla birlikte, uygulama saatlerinin 16:30'da başlayıp akşam 20:30-21:00'a kadar devam ediyor olması, mesai saatleri dışında re'sen gerçekleştirilen bu angarya uygulamanın öğretmenlerimiz için yorucu olduğunu, asıl sorumluluk ve görevleri olan eğitim-öğretim faaliyetlerine olan motivasyonlarını düşürdüğünü ve gündelik yaşamlarını olumsuz etkilediğini değerlendirmekteyiz. Bu değerlendirmeler kapsamında Sendika Genel Merkezimizin 12.09.2018 tarih ve 148 sayılı kararı ile mesai saatleri içinde veya dışında re'sen verilen angarya görevleri, isteyen üyelerimizin yerine getirmeyeceği kararlaştırılmıştır. Bu kapsamda isteyen TÜRK EĞİTİM-SEN ÜYELERİ ilgili dilekçe ve kararı okullarına vererek bu tür faaliyetlere katılmayabilirler” dedi.

EK DERS ÜCRETLERİ ÖDENMEDİ

Ancak Türk Eğitim-Sen olarak sadece üyelerimizin değil tüm eğitim çalışanlarının sesi olmak adına bu projeler kapsamında en azından bundan sonraki gruplarda eğitime alınacak öğretmenlerimiz için eğitim uygulamalarının gönüllülük esasına bağlanması ve makul süreler içerisinde gerçekleştirilmesi gerekliliğini kamuoyu önünde ifade ediyoruz.Ayrıca il genelinde eğitim çalışanlarımızdan gelen bazı bilgiler ışığında Mengen Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarımızda görev yapan öğretmenlerimizin ek ders ücretlerinin ödemesinin geciktirildiği, eğitime hazırlık ödeneklerinin 29.09.2018 Cumartesi günü tarihi itibariyle hala ödenmediği görülmektedir. Bir diğer husus ise öğretmenler için mağduriyet oluşmaması adına, başta Mudurnu olmak üzere, özellikle ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri bünyesinde gerçekleştirilen MTSK sınavları ve diğer kurs ve sınavlarda görev alacak öğretmenlerin tespiti esnasında adil davranılıp davranılmadığı konusunun araştırılması ve incelenmesi gerektiğini değerlendirmekteyiz.

TORPİLLİ SINIF

Dönem başında okula başlayan öğrencilerimizin sınıflara adil bir şekilde dağıtılması ve bu sınıflara öğretmen görevlendirilmesi işlemlerinin kura ile yapılması gerekirken, özellikle bazı büyük okullarda bu uygulamada öğretmen ve öğrenciler arasında adaletsizlik yapılıp yapılmadığı konusunda öğretmen ve veliler arasında ciddi endişeler belirmiştir. Söz konusu bu bazı okullarda sınıflar arasındaki sayı dengesizliği, velilerimizdeki bu olumsuz kanaati güçlendirmektedir. Velilerimizi rahatsız ettiği gibi öğretmenler arasındaki iş barışını bozar nitelikte olması, hatta çocuklarımız arasında bile torpilli sınıfın öğrencisi-torpilsiz sınıfın öğrencisi şeklinde bir ayrımcılık algısı oluşturması sebebiyle, kamu vicdanını rahatlatmak adına bu duruma acil müdahale ve sorumlularla ilgili inceleme gerektiği kanaatindeyiz.

BABALARININ MALLARI DEĞİL

Bu olumsuzluklar çerçevesinde özellikle bazı ilçe milli eğitim müdürleri ve okul müdürlerine yönettikleri kurumların BABALARININ MALLARI olmadığı ve kendilerinin YASAL MEVZUAT sınırları içerisinde yetkili ve sorumlu oldukları kurumlarda eğitim-öğretim faaliyetlerinin yürütülmesi ve koordine edilmesi ile MEMUR oldukları; aksi keyfî uygulamaların kendileri için ceza ve yaptırım sebebi olacağı acilen hatırlatılmalıdır. Yukarıda bahsi geçen sorunların, çözüm makamı olan Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından incelenerek çözüme kavuşturulmasını talep ediyor ve konuların takipçisi olacağımızı kamuoyuna beyan ediyoruz.