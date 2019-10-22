Erhan Bayram herkesi bu etkinliğe davet etti

Haber: Ceylan Beykoz

Türk Eğitim-Sen Bolu Şube Başkanı Erhan Bayram, yazılı bir basın açıklaması yaparak 2023 Eğitim Vizyonu ile ilgili fikir alışverişinde bulunmak üzere yapılacak etkinliğe herkesi davet etti. 23 Ekim Çarşamba günü saat 19.00’da Türk Eğitim-Sen Bolu Şubesi Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın Toplantı Salonunda yapılacak etkinlik ile ilgili açıklamasında Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Erhan Bayram, “2023 Eğitim Vizyonu Belgesi, 23 Ekim 2018 tarihinde kamuoyu ile paylaşılmıştır. Vizyon belgesi, veri temelli yönetim anlayışından ölçme değerlendirmeye, okul finansmanından teftiş ve kurumsal rehberlik hizmetlerine, özel eğitimden yabancı dil eğitimine, öğrenme süreçlerinde dijital içerik ve beceri destekli dönüşümden hayat boyu öğrenmeye kadar 20 faaliyet alanında toplam 44 hedefle büyük bir reform hareketidir. Bu reformun yapılandırılmasına 2018-2019 eğitim öğretim yılında başlanmış ve 2021-2022 eğitim öğretim yılında tam olarak hayata geçirilmesi öngörülmüştür” dedi.

“TÜRK EĞİTİM SEN BOLU ŞUBESİ ARAŞTIRMAYI AMAÇ EDİNMİŞTİR”

2023 Eğitim Vizyon Belgesi’nin kamuoyu ile paylaşılmasının üzerinden tam bir yıl geçtiğini belirten Erhan Bayram açıklamasının devamında ise, “Bu zaman zarfında Milli Eğitim Bakanlığının bir yıl içerisinde gerçekleştirmeyi arzuladığı hedeflerin hangi düzeyde gerçekleştiği ya da sürecin inşasında yaşanan sıkıntıların neler olduğu hakkında ortaya konulacak görüşlerin süreci daha sağlıklı yürütmek adına önemli olduğu düşünülmektedir. Bu bağlamda bir sivil toplum kuruluşu olarak Türk Eğitim Sen Bolu Şubesi, 2023 Eğitim Vizyonu’nun eğitim sistemine yansımalarını, araştırmayı amaç edinmiştir” ifadelerini kullandı.

“ÜYEMİZ OLSUN OLMASIN HERKESİ ETKİNLİĞİMİZE BEKLİYORUZ”

“Gerek ulusal gerekse yerel bazda yaşanan sıkıntılara ilişkin bir dizi tespitler ve bunların giderilmesine ilişkin çözüm önerileri sunmayı amaç edindiğimiz bir beyin fırtınasını hep beraber gerçekleştireceğiz” diyen Bayram son olarak ise şunları söyledi: “Üyemiz olsun olmasın, derdi eğitim, bilim, vatan ve kardeşlik olan(öğretmen, idareci, akademisyen, işveren, medya, STK v.s.) herkesi etkinliğimize bekliyoruz Bu arada sohbet, çaysız ve gönülsüz olmaz. Sıcak çay ve gönlümüz var, arzu eden herkese ikramımız.”