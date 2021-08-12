Erhan Bayram’dan zam teklifine tepki

Haber: Okay Özcan

Hükümet ile memur ve memur emeklileri sendikaları arasında yapılan görüşmeler sürerken, hükümetin teklif ettiği zam oranı ise tepkilere neden oluyor. Hükümetin vermiş olduğu zam teklifine karşın sosyal paylaşım sitesinden bir açıklama yapan Eğitim Sen Bolu Şube Başkanı Erhan Bayram, şu görüşlere yer verdi;

“Kamu işçisine %12, ikinci altı ay % 5+enflasyon farkı ve seyyanen zam veren hükümet; memur ve memur emeklisine 2022'nin ilk 6 ayında % 5, ikinci 6 ayında % 6, 2023 için %6+6 zam ve enflasyon farkları teklif etti. Bu teklif gerçekçilikten uzak, vicdana aykırı, adalete yakışmayan bir tekliftir.

Memur kamunun üvey evladı mıdır?” dedi.