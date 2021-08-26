Erhan Bayram’ın dilinden Türk Eğitim Sen

Haber: Aysun Beykoz

Başkan Erhan Bayram, face book özel sayfasından yaptığı açıklamada bağlı olduğu Türk Eğitim Sen’i bakın hangi sözlerle anlattı. İşte o paylaşım;

ZORDUR TÜRK EĞİTİM-SEN'Lİ OLMAK!

Zordur Türk Eğitim-Sen'li olmak;

En çok kazanımı elde edip, başkasının kaybettiğinin hesabının size sorulmasıdır.

Toplu Sözleşme Masasında Yetkili Sendikadan değil, sizden dik duruş beklenmesidir.

Tüm haksızlıkların sizin tarafınızdan dillendirilmesinin beklenmesidir.

En çok takdir edilip fakat üyeliğini diğer bir sendikaya yapanı anlamaya çalışmaktır.

Mağdurun her zaman sığınacağı bir liman olmaktır.

Tüm haksız makamları elinin tersi ile itmektir.

Liyakatli memur arandığında akla ilk sizin gelmenizdir.

Ülke meselesi olduğunda, gözlerin en önde sizi aramasıdır.

Türk Eğitim-Sen'li olmak önce ülkem ilkesi ile Vatan sevdalısı olmaktır.

Kısacası Zordur Adam Olmak, Adam Kalmak.

Çok Zordur Türk Eğitim-Sen'li Olmak!