Haber: Kasım ŞAHİN
Kamu Sen Bolu Şubesi ve Türk Eğitim Sen Başkanı Hüsnü Yaman’ın görevinden ayrılmasının ardından boş kalan koltuğa Erhan Bayram getirildi. Bayram, Türk Eğitim Sen Bolu ŞubeBaşkanı ve Kamu Sen Bolu Şube Başkanı olarak görev yapmaya başlayacak.
Hüsnü Yaman’ın geçtiğimiz ay Kamu Sen Bolu Şube Başkanı ve Türk Eğitim Sen Bolu Şube Başkanlığı’ndan istifa etmesi sonucu Erhan Bayram, sendika temsilcisi olarak seçilmişti. ErhanBayram hem tüm sendikaların bağlı olduğu Kamu Sen Başkanı hem de Kamu Sen’e bağlı olan Türk Eğitim Sen’in başkanı oldu. Bayram’a yeni görevinde başarılar dileriz. Eski Başkan Hüsnü Yaman’da bu güne kadar yapmış olduğu başarılı çalışmalarından dolayı tebrik ederiz.
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