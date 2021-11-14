Erhan Beykoz, “TÜRGEV’e peşkeş çekildi”

Haber: Erdal Tanrıverdi

İl Genel Meclisi Bütçe görüşmeleri geçtiğimiz hafta sona erdi. Cuma günü yapılan İl Genel Meclisi toplantısına TÜRGEV’e 160 liraya kiraya verilen Mengen İl Özel İdaresine ait 2 katlı bina damgasını vurdu. Mecliste konuşma yapan İl Genel Meclisi CHP Grup Başkanvekili Erhan Beykoz, 160 liraya kiraya verilen Mengen Özel İdaresine ait 2 katlı binayı meclisin gündemine taşıdı. Beykoz, “Ama 2 katlı bina TÜRGEV’e 160 liraya kiraya verildi. Yani bir nevi TÜRGEV’e peşkeş çekildi” ifadelerini kullandı.

“BUNDAN BİRÇOK ARKADAŞIMIZIN HABERİ YOKTUR”

Mengen’de bulunan siyasi partilerin ve STK’ların TÜRGEV’e kiraya verilmesinin doğru olmadığına dair dilekçe verdiklerini fakat kabul edilmediğini belirten CHP Grup Başkanvekili Erhan Beykoz, “Şimdilerde gündemde TÜRGEV denen bir yapıdan bahsediliyor. İhanet şebekesi FETÖ’denalınan yurtlar TÜRGEV’esonrasında Ensar yada başka vakıflara devredildi. Fakat ne hikmettir ki, Mengen İl Özel İdaresi ait 2 katlı bina TÜRGEV’e 160 liraya aylık 160 liraya altını çiziyorum, 160 liraya kiraya verildi. Bundan birçok arkadaşımızın haberi yoktur. Sayın başkanın haberi var mıdır? Bilemem ama 2 katlı bina TÜRGEV’e 160 liraya kiraya verildi. Yani bir nevi TÜRGEV’e peşkeş çekildi. Ve burada Mengen’de ki siyasi partiler AK Parti hariç, STK’ların çoğunun ihalenin veriliş şeklinin TÜRGEV’e verilmesinin doğru olmadığına dair dilekçeleri dahi kabul edilmedi” dedi.