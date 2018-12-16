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16 Aralık 2018 Pazar
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    • Erhan Beykoz, “Yeni binanın iskanı yok”

    Bolu Belediye Meclisi Aralık ayı 2. birleşimi geçtiğimiz gün BOBES Kafe’de gerçekleştirildi.

    16 Aralık 2018 Pazar 09:24
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    Erhan Beykoz, “Yeni binanın iskanı yok”

    Bolu Belediyesi Aralık ayı Meclis Toplantısı 2. birleşimi geçtiğimiz gün BOBES Kafe’de yapıldı.  Açılış ve yoklamanın ardından toplantıda ilk olarak gündem maddesi olan Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan gelen rapor doğrultusunda İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün 2018 yılı bütçesine ek ödenek talepleri görüşüldü. 
    Konuyla ilgili söz alan Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Bolu Belediye Meclis Grup Başkanvekili Erhan Beykoz, konuşmasına Ankara’da meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenlere başsağlığı; yaralılara acil şifalar dileyerek başladı. 
    “MECLİSE BİLGİ VERMENİZ GEREKMEKTEDİR”
    Konuşmasında “Bütçe komisyonuna gelen ve 60 milyon liranın gelir-gider kodlarından bazı farklılıkları sizlerle paylaşmak istiyoruz” diyen CHP Belediye Meclis Üyesi Beykoz, ek bütçe talebiyle alakalı yaptığı konuşmasının devamında şunları söyledi: “Park bahçelere ayrılan 5 milyon liranın, yapılan işlerle karşılaştırdığımızda doğru, yerinde ve verilen ödeneğin üstünde karşılık bulması sevindiricidir.
    İmar müdürlüğüne ayrılan 30 milyon liranın, ormandan alınan ve inşaatı devam eden kamu binalarına ayrılması karşılığında ormandan alınan yer, kamulaştırma ve takası değerlendirdiğimizde bizce bir sorun olmadığıdır. Yüzme havuzuna ayrılan 10,5 milyon liralık harcama kalemi hakkında meclise bilgi vermeniz gerekmektedir.
    “DOĞANIN YOK EDİLMESİ OLACAKTIR “
    Fen İşlerine ayrılan 15 milyon liranın bir kısmının Gölcük’te yapılacak otel binasını kapsaması bizce doğanın yok edilmesi olacaktır. Bu arada TL ile yapılan elektrik üretim santralinin üretime geçmesi ve yine 5-7 yıl arasında amorti edecek olması ve elektrik üretiminin hayata geçtiğini öğrenmemiz başarıdır. Diğer taraftan ayrılan milyonların hangi kalemlerde harcanacağının açıklanmaması doğru değildir.
    Destek hizmetlerine ayrılan 10 milyon liralının büyük bir bölümünün asfaltın ham maddesi olan bitümde kullanılacak olmasının da açıklanması gerekmektedir. Daha önceki yıllarda yıllık bitüm alınıp, bir yıllık asfalt ihtiyacımızı garanti eden riyaset makamı, fiyatların tavan yaptığı bu günlerde paranın olmadığından veya öngörü yapamamasından dolayı mıdır ki, değişen fiyatlara karşılık pahalı bitüm alımı yapmıştır.
    “SATILACAK OLAN BİNA VE ARSALAR HANGİLERİDİR?”
    Gelir tablosuna baktığımızda, İller Bankasından bu yıl itibarı ile aldığınız yaklaşık 100 milyon liraya karşılık, 2019 yılında 15 milyon liraya düşmesine açıklık getirmelisiniz. En önemli gelir tablosu olarak 45 milyon liralık satış gösterilmiş olmasıdır. 20 milyon liranın bina satışlarından, 25 milyon liranın da arsa satışlarından gelir gösterilmesi şaşkınlık yaratmıştır. Satılacak olan bina ve arsalar hangileridir? Belediyenin satacak kalemleri olarak gösterdiği taşınmazların sahibi olan Bolu Halkına da gerekli açıklamanın yapılması doğru olacaktır.”
    CHP Belediye Meclis Üyesi Beykoz son olarak ise, “Yeni taşındığımız belediye binasının geçici kabulü yapıl mıdır?” diye sorarak, “Kendi binasında iskan ve geçici kabulü yapılmayan binaya geçen belediye ne durumuna düşmüştür?” dedi. 
    Beykoz’un konuşmasının ardından Belediye Meclisinde Çeşitli İşler ve Teftiş Murakabe Komisyonundan gelen rapor doğrultusunda Bolu Belediyesi Servis Araçları Yönetmeliği’nin bazı maddelerindeki değişiklikler ve İmar Komisyonundan gelen rapor doğrultusunda imar tadilat başvuruları görüşüldü.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Belediye, Meclisi, Aralık, Ayı

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