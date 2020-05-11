Erhan Beykoz’a teşekkürler

Haber: C. Kutay Aykan

Korona virüs tedbirleri kapsamında 21 Mart tarihinde 65 yaş üstü vatandaşlara getirilen sokağa çıkma kısıtlaması, dün itibariyle kademeli olarak kaldırılmaya başlandı. Korona virüse karşı elde edilen başarının ardından kademeli olarak başlayan normale dönüş kapsamında dün saat 11.00 ile 15.00 saatleri arasında sokağa çıkmalarına izin verilen 65 yaş üstü vatandaşlar, Bolu’da parklara ve caddelere akın etti. Yaklaşık 2 aydır dışarı çıkamayan vatandaşlar, güneşli havada bol bol yürüyüş yaptı. Yaşlı vatandaşlarımızın bu özel gününde yine yanlarında Bolu Gündem ailesi vardı. Gündem Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve Bolu İl Genel Meclisi Üyesi Erhan Beykoz, İzzet Baysal Caddesinde yürüyüş yapan 65 yaş üstü vatandaşlarımıza özel olarak poşetlenmiş halde ikişer adet maske ve cepte taşınabilecek dezenfektasyon spreyli dağıttı. Yaşlılarımızın teveccühü ile karşılaşan Beykoz, “daha öncede dediğimiz gibi bu korona belasıyla hep birlikte mücadele etmemiz lazım. Biz üzerimize düşeni yapma gayreti içerisindeyiz” dedi.

Uzun zaman sonra ilk kez evden çıkan 66 yaşındaki Metin Ferah, “Evde zor geçti. Ama böyle olduğu iyi oldu. Kader böyleymiş. Bugün hürriyetimize kavuştuk. Evde yatıyorduk, balkonda oturuyorduk. Bugün Anneler Günü olduğu için hanıma çiçek alacağım. Hava alıp eve döneceğim. Kornalı günlerde maske dağıtımında göz ardı edilen 65 yaş üstü vatandaşların kısıtlı sokak izinlerinde imdatlarına Bolu İl Genel Meclisinin CHP'li Üyesi Erhan Beykoz yetişti. İzzet Baysal Caddesi'nde vatandaşlara maske ve dezenfekten dağıtan Beykoz’a teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Eşiyle birlikte yürüyüşe çıkan 69 yaşındaki Mustafa Şengöz, “Evde yapabildiğimiz kadar spor yaptık. Başka bir yere çıkamadık. Bugünü bekledik. Çünkü insanın yürümesi gerekiyor. Yürümesek neredeyse bacaklarımız tutulacak. Biraz yürüyüş yapacağım. Saat 15.00’e kadar dolaşıp geri döneceğiz. Bize maske dağıtımı yapılmadı. Maske bulmakta zorlanıyoruz. Bolu Gündem ve Erhan Beykoz’a bu duyarlı davranışımdan dolayı teşekkür ediyorum ” şeklinde konuştu.