Haber: Esra ÖZTÜRK

Bolu Belediyesi Meclis toplantısı birinci birleşimine, Başkan Alaaddin Yılmaz, Necip Çarıkçı, M. Fahrettin Aksoy ve Erkan N. Gürkan’ın izinli olması sebebiyle katılmazken, Ak Parti Meclis Üyesi Haluk İnceler meclise başkanlık etti. Eylül ayının birinci oturumu, meclis üyelerinin yoklaması ve saygı duruşu ile başladı. Toplantıda komisyonlardan gelen maddeler görüşülüp komisyonlara devredilirken, CHP Grup Başkanvekili Erhan Beykoz’un sözleri toplantıya damga vurdu. CHP’li Beykoz, ülkenin ekonomik bir kriz içinde olduğunu belirterek, “ Mahalle yanarken birileri saçını tararmış” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Beykoz, Sayın Cumhurbaşkanı, kabine üyeleri ve bakanlar ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durumdan dolayı deklarasyon yayınlayarak harcamalarda, yatırımlarda dikkatli olunması gerektiğini söylüyorlar. Bunca uyarıya rağmen siz Kardelen Meydanı’nda bulunan konser ve gösteri sahnesini kaldırıp, yerine çelik konstrüksiyondan, protokol üyelerine yağmurdan çamurdan korunması için korunağı olan yeni bir yer yapıyorsunuz. Bu sahnenin neyi vardı? Neden böylesi bir işe kalkışıyorsunuz, anlamış değilim. Buna halk dilinde, “mahalle yanarken, birileri saçını tarıyor” derler. Biz bu kadar yanlış yatırımlar yapacak kadar zengin değiliz. Yazıktır, günahtır, yapmayın, etmeyin. 168 bin vatandaşın parasının böyle kullanma hakkını kimse size vermedi. Çarıkçı aldığı paranın hakkını vermelidir.” ifadelerini kullandı.

“NECİP ÇARIKÇI BİLGİ VERMEK ZORUNDA”

CHP’li Beykoz, Tabiatın Kalbi adlı belediye şirketinde Necip Çarıkçı’nın uzun yıllardır aldığı paranın yetimin hakkı olduğunu ve bazı açıklamalar yapması gerektiğini dile getirdi. Beykoz, “ Tabiatın Kalbi denen, % 100 hissesi belediyemize ait şirketimiz var. Şirketimizde geçtiğimiz aylarda yönetim kurulu, şirket müdürlüğünde değişiklik yapılarak Sayın Necip Çarıkçı görevden ayrıldı. Şirket yöneticiliği gereği yaklaşık 4-5 yıldır ciddi anlamda maaş aldığını biliyorum. Şirketimiz ile ilgili piyasada bazı dedikodular dolaşırken, şirketin büyük rakamlarda alacağı olduğu ve alamadığı konuları konuşulmakta. Uzun yıllardır yüz binlerce lira maaş alan Sayın Çarıkçı’nın bizlere şirketle ilgili bilgi vermesini istiyorum. Yetimin, vatandaşın parasından aldığı paranın hakkını vermesi adına bilgi istiyorum. Gerçekten şirket zor durumda mı, değil mi? Bunu en iyi bilmesi gereken şirket müdürü Sayın Necip Çarıkçı meclisi bilgilendirmeli ki, içimiz soğusun” uyarısında bulundu.

“YENİ HİZMET BİNASINDA ASANSÖR YOK”

Bolu Belediyesi’nin yeni binası ve iş merkezine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulunan CHP Grup Başkanvekili Beykoz,” Bolu Belediyesi’nin yeni iş merkezi olarak yaptığı binasının A Bloğu’nda maalesef asansör yok. 6 katlı yeni binada vatandaşlar, merdiven kullanmak zorunda kalacaklar. Böyle büyük bir bina yapılırken, asansör yapılması gerekirdi. Vatandaşın 3 katlı projesine asansör isteyen belediye kendi binasına istemez mi“ dedi. Başkan Alaaddin Yılmaz’ın izinli olduğu birleşimde vekaleten başkanlık eden Haluk İnceler ise yeni hizmet binasında asansör iddiasıyla ilgili projede olduğunu ve yapılacağını söyledi. Ayrıca Başkan Vekili İnceler, “Sorduğunuz sorularınız hakkında bilgi sahibi değilim. Arkadaşlarımız gerekli notları aldılar, sizi bilgilendirecekler” diyerek diğer maddelere geçildi.

“EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR EDİYORUM”

CHP’li Beykoz, konuşmasının sonunda, “Masal Parkı’nın 2 milyon liraya mal olduğunu biliyorum. Masal Parkı ve Nilüfer Parkı’nı yapımında emeği geçenlere ve belediyemize bağışlayanlara teşekkür ediyorum. Ayrıca yaz döneminde kanatlılarla zamanında mücadele eden veterinerlikteki müdür ve arkadaşlarımızı da kutluyorum” dedi.



