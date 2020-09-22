Erhan Beykoz’dan Doğanay’a çağrı

Haber: N. Halid Altundal

Karaçayır Mahallesinde uzun zamandır atıl kalan kapalı yüzme havuzu, kamuoyunda yaşanan tartışmalar neticesinde tekrar ihaleye çıkarıldı. İhalenin yapılması sonrası inşaat çalışmalarının kaldığı yerden devam ettiği yüzme havuzunda Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) İl Genel Meclis Üyeleri Erhan Beykoz, Eyüp Beşli ve Erdal Tombak incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından CHP İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Erhan Beykoz açıklamalarda bulundu.

“ARZU AYDIN VE FEHMİ KÜPÇÜ’YE TEŞEKKÜR EDERİM”

Beykoz açıklamasında Bolu’nun en çok ihtiyacı olan böyle bir tesisin inşaat çalışmalarının yeniden başlamasının kendilerini mutlu ettiğini belirterek, “Daha evvel firmanın söylediğine göre yüzde 44’ü yapılan, sonradan yasalardan almış olduğu yetki iptali ile çürümeye terk edilen kapalı yüzme havuzunu tekrar hayata geçirilmesi ile ilgili İl Genel Meclisi Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak ben ve arkadaşlarım çok ciddi uğraş verdik. Sağ olsun buradaki Milletvekili arkadaşlarımız, özellik sıklıkla eleştirdiğimiz Arzu Aydın’a da buradan teşekkür ederim. Fehmi Küpçü ile birlikte buranın yeniden hayata geçmesini sağladılar. İhaleye çıktı, yeniden ihaleye çıktıktan sonra da bu ihale sonucunda çalışmalar başladı. Burada birçok şey uzun süre inşaat alanın dışında kaldığı için, herhangi bir işlem olmadığı için çürümeye terk edilmişti. Buradaki tuğlaların yavaş yavaş erimeye başladığı, demirlerin oksitlenip yavaş yavaş bükülmeye başladığı gerçekleri ile yüzleşeceğiz. Ama burada şimdi görüyoruz ki; yeni bir firma, yeni bir işletme burayı alarak 500 gün süre ile teslimatını garanti ederek çalışmalara başladı. Bu eser Bolu’nun eseridir. Bu eser Bolu’ya kazandırılacak. Bizim yarın çocuklarımızın, bütün Bolu’nun çocuklarının kullanabileceği bir eser haline gelecektir. Bu bağlamda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“HAVUZA ATATÜRK ADI VERİLSİN”

Beykoz açıklamasında ayrıca AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay’a de bir çağrıda bulunarak, “AK Parti İl Başkanı Sayın Nurettin Doğanay’ın da Atatürk’e sahip çıkması -ki bizim hepimizin Atatürk Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşayan 83 milyonun değeridir- bizi mutlu etti. Kendisini de kutluyorum. Bu sahiplenmenin uzantısı olarak da 500 gün sonra açılışını yapacağımız kapalı yüzme havuzuna Atatürk adı verilebilirse biz Sayın İl Başkanının samimiyetine ve bu bağlamda Atatürk’e olan sevgi ve saygısına daha fazla inanacağız. Şimdi onlardan, özellikle AK Parti kanadında sevgilerini gerçeğe dönüştürmelerini; söylem değil eylem zamanı olduğunu belirtmek istiyorum. Kapalı yüzme havuzunun adının Atatürk olarak anılması için bir fırsat doğdu. İnşallah en kısa zamanda açılışını yaparız” ifadelerini kullandı.