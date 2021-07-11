Erhendekçi güven tazeledi

Mevcut Baro Başkanı Sabri Erhendekçi'nin tek aday olarak katıldığı seçimde yeni yönetim kurulu üyeleri de seçildi.
Pandemi tedbirleri kapsamında 2 kez ertelenen Bolu Barosu seçimleri gerçekleşti. Mevcut Başkan Sabri Erhendekçi'nin tek aday olarak katıldığı seçimde 132 oy alarak yeniden başkan seçildi. Erhendekçi'nin başkanlığında oluşan yeni yönetim kurulu ise şu isimlerden oluştu:
Zuhal DEMİRCİ
Esin DOLAPÇI
Sinan BARUT
P. Bengü AKŞEMSETTİNOĞLU
Berk KUTLUKAYA
A.Mert SARIKAYA
Çağdaş YİKİT
Yusuf RENKLİGüncelleme Tarihi: 11 Temmuz 2021, 14:05