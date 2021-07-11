Erhendekçi güven tazeledi



Mevcut Baro Başkanı Sabri Erhendekçi'nin tek aday olarak katıldığı seçimde yeni yönetim kurulu üyeleri de seçildi.

Pandemi tedbirleri kapsamında 2 kez ertelenen Bolu Barosu seçimleri gerçekleşti. Mevcut Başkan Sabri Erhendekçi'nin tek aday olarak katıldığı seçimde 132 oy alarak yeniden başkan seçildi. Erhendekçi'nin başkanlığında oluşan yeni yönetim kurulu ise şu isimlerden oluştu:

Zuhal DEMİRCİ

Esin DOLAPÇI

Sinan BARUT

P. Bengü AKŞEMSETTİNOĞLU

Berk KUTLUKAYA

A.Mert SARIKAYA

Çağdaş YİKİT

Yusuf RENKLİ

Güncelleme Tarihi: 11 Temmuz 2021, 14:05