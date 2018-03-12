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12 Mart 2018 Pazartesi
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    • Erik cep yakıyor

    Antalya ve Mersin illerindeki seralarda yetiştirilen sezonun ilk erikleri satışa çıktı. Bir kilo erik 150 TL’den satılırken, 100 gram gelen ve içerisinde 10 tane erik bulunan özel kaplardaki erik 15 TL'den satılıyor.

    12 Mart 2018 Pazartesi 12:41
    Bu haber 87 kez okundu
    Erik cep yakıyor
    Foto galeriye git Haber: Kasım ŞAHİN

    Yaz aylarının vazgeçilmez meyvelerinden olan erik, çilek ve üzüm Pazar tezgahlarında yerini alırken, fiyatlarıyla da adete dudak uçuklattı. Bir kilo erik 150, ithal üzüm 30, çilek 8 ve özel kaplarda bulunan yarım kiloluk dut ise 10 TL’den satılıyor.

    Antalya ve Mersin illerindeki seralarda yetiştirilen sezonun ilk yaz meyveleri görücüye çıkarken, erik, çilek, dut ve üzüme en çok hamile kadınlar ilgi gösteriyor. Küçük çocuklarda en çilek yönünde tercihlerini kullanıyor.

    ENGİNER’I MANTAR SANIYORLAR

    Bolulu birçok vatandaşın enginarı bilmediği gerçeği ortaya çıktı. Akdeniz ve Eğe bölgesinde yetiştirilen vitamin deposu olarak bilinen ayrıca karaciğer dostu olan temizlenmiş enginarı gören vatandaşlar bu önemli sebzenin ne olduğunu anlayamadı. Bazı vatandaşlar enginarı mantara benzetirken, enginardan nasıl yemek yapıldığı tarifini de satıcılardan öğrendiler. Enginarın tanesi 3 ila 4 TL’den satılıyor

    BALIK BOL AMA!

    Bu hafta Pazartesi pazarında çeşit çeşit balıklar bol bol olarak tezgahlarda yerini aldı. Balığın bol olması fiyatların düşmesini göstermesi lazımken, fiyatlar yine uç noktalarda seyretti. Kış aylarının bitmesine az bir süre kala balık tezgahlarında hamsi 15, kupez 10, sardalye 10, levrek 30, uskumru 15, istavrit 15, istavrit 15 ve mezgit 20 TL’den kilosu satıldı.

    ARPACIK SOĞAN SATIŞA ÇIKTI

    Birçok çiftçimizin tarlarına ve evlerinin bahçeleri olan vatandaşların yetiştirmek için ektiği soğanların arpacıkları da Pazartesi pazarında yerlerini aldı. İki çeşit halinde satılan arpacık soğanın kilosu 2 ila 2.5 TL’den satılırken, soğan ekme zamanında bu aylar olduğu vurgulandı.

    PAZAR FİYATLARI

    Bu hafta Bolu pazarında, Dolma biber 7, sivri biber 5-6, domates 4, çeri domates 5, arılı domates 7, patlıcan 5, brokoli 10 ve geçtiğimiz hafta kilosu 20 TL’den satılan taze fasulye bu hafta 12.5 liradan satıldı.

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