Erkan Korkmaz sert çıktı

Haber: Ceylan Beykoz

Bolu Eğitim-iş Sendikası,Birleşik Kamu-iş Konfederasyonu İl Başkanı Erkan Korkmaz, şuan halen daha gündem de yer alan, yazılı sınavlardan yüksek alan ve mülakatlarda düşük not verilerek elenen öğrencilere destek oldu. Başkan Korkmaz yaptığı açıklamada, “AKP iktidarının 20. yılında geldiği nokta, tuzun koktuğu ve ülke yurttaşlarının kamu görevine alınmasında emek ve alın terlerinin hiçe sayıldığı bulunduğumuz bu yere ulaşmıştır. Öğretmen alımlarında KPSS’de dereceye girmek dahi artık bir kriter olmaktan çıkmış ve mülakat denilen bu garabet sistem temel belirleyici unsur haline gelmiştir. Gelinen durumda ise torpil ve kayırmacılık vahim ve kamuoyunda insanların haklı olarak isyan ettiği bir konuma evrilmiştir.”

“HALKIN ÇOCUKLARININ EMEKLERİNİ VİCDANSIZCA HEBA ETMEKTEDİR”

“‘Bey çocukları bey, ırgat çocukları ırgat olmasın’ şiarı, yurttaşların eşitliği temelinde yükselen Cumhuriyet’in temel felsefesiyken, torpilci kör zihniyet ise halkın çocuklarının emeklerini vicdansızca heba etmektedir. Bu uğurda tarikat ve cemaatlerin, vakıf ve derneklerinin keyfiyetine sunulan kamu hizmetine alınma kavramı, vatandaşını ötelemiş, ayrıcalıklı zümre yaratma hevesine dönüşmüş, “liyakat” ise artık devlet aygıtına yabancılaşmış bir nitelik olarak kağıt üzerinde mahkum kılınmıştır.”

“ŞİDDETLE KARŞI ÇIKTIK VE SAYISIZ DAVALAR AÇTIK”

“Eğitim-İş olarak mülakat sisteminin öngörüldüğü her düzenlemeye şiddetle karşı çıktık ve sayısız davalar açtık. Kimi davalarda yargının da kısmen bu soruna ilişkin bazı önlemlerin alınmasına yönelik kararları olduysa da maalesef bu garabetin önüne geçecek bütüncül bir tavır gösterme yönünde adımı da mümkün olmamıştır. Ancak yine de hukuki süreçleri işletmeye devam edeceğiz.”

“SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAKTIR”

“Eğitim-İş, ötelenen ve mağdur edilen tüm yurttaşlarımıza mülakat sonuçlarına yönelik itirazlar ve davalar aşamasında hukuki destek verecek, ayrıca o mülakatlarda neler yaşandığının da tek tek peşine düşerek bu vicdansızlığı yol edinenler her kimse haklarında suç duyurusu ve idari şikayetler ile sürecin takipçisi olacaktır.”