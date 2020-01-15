Erkan Süer Galatasaray’da

Haber: Volkan Yılmaz

Boluspor’un daha önce profesyonel sözleşme imzaladığı ve U19 takımında gösterdiği iyi performans ile dikkatleri üzerine çeken Erkan Süer için Süper Lig ekiplerinden Galatasaray talip olmuştu. Yapılan görüşmeler neticesinde iki takım yöneticilerinin anlaştığı ve genç yıldızın Galatasaray’a transfer olduğu öğrenildi. 2001 doğumlu genç Erkan sezonun ikinci yarısından itibaren sarı kırmızılı formayı terletecek. Genç yıldız ligin ilk yarısının son maçında Boluspor formasıyla Fenerbahçe’ye karşı kaydettiği iki golle ve oynadığı futbolla büyük beğeni toplamıştı.