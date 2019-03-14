Erkaygusuz, projelerini SKM açılışında açıkladı

Haber: Kasım Şahin

İlimiz Seben ilçesinde 31 Mart Yerel Seçimlerine ittifakla hazırlanan Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) ve İYİ Parti’nin Belediye Başkan Adayı Enver Erkaygusuz, Seçim Koordinasyon Merkezinin açılışını geçtiğimiz gün gerçekleştirdi. Açılış törenine Millet İttifakı Bolu Belediye Başkan Adayı Tanju Özcan, İYİ Parti Bolu İl Başkanı Ahmet Örnekbaş, CHP ve İYİ Parti Teşkilatları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan açılışta İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Örnekbaş yaptığı konuşmada, “Seben coğrafi konumu, doğal güzellikleri ve kültürel özellikleriyle turizm kenti olacak. Sebenliler İYİ Partinin, İYİ Belediyecilik anlayışı ile yönetileceği inancındayım” dedi. Seben Belediye Başkan Adayı Enver Erkaygusuz ise konuşmasında projeleri hakkında bilgi verdi. Erkaygusuz, “Seben Belediyesinde önceliğimiz partizanlığa son vererek, adalet, liyakat ve şeffaflık ilkesi çerçevesinde hizmet edeceğimizi söylemek istiyorum. İçme suyu ücretlerini indireceğiz” dedi.

Çalışan bayanların çocukları için çocuk kreşi yapılacağını söyleyen Erkaygusuz, konuşmasına Seben’deki çiftçilerin de sorunlarına değinerek, “Çiftçimizin ürün verimliliğini arttırmak için belediyemizin önderliğinde bölgenin ürün desenleri çıkarılarak toprak niteliğine uygun ürün yetiştirilmesine katkıda bulacağız” ifadelerini kullandı.

Seben Belediye Başkan Adayı Enver Erkaygusuz’un Bazı Projeleri:

-5393 sayılı Belediye Kanunu ve Mezarlıklar Tüzüğü hükümleri doğrultusunda İlçemize yeni bir mezarlık kazandıracağız.

-Belediyemize müracaat edecek cenaze sahiplerinin, cenaze hazırlama ve defin işlemleri ile ilgili işleri Belediyemizce yapılacaktır.

-İlçemizde ikamet eden yaşlı ve kimsesiz vatandaşlarımızın müracaatları halinde, bir Yaşlı Yaşam Merkezi açılacaktır.

-İlçemizde, tarımsal üretimin sanayi ürününe dönüşmesini sağlayıcı tesis kurulup, ilçemizdeki istihdamı artırarak işsizliği önleyeceğiz.

-Belediyemiz ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi işbirliği ile İlçemiz Kesenözü Köyünde Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi açılması sağlanacaktır.

-Çiftçimizin ürün verimliliğini artırması ve bölgenin ürün desenleri çıkarılarak toprak niteliğine uygun ürün yetiştirilmesi için Belediyemizce liderlik ve önderlik yapılacaktır.

-Belediyemize ait, Belediye Konuk Evinde kalan öğrencilerden alınan kira bedeli, Sosyal Belediyecilik kapsamında yeniden düzenlenecektir.

-İlçemizde bulunan Liseden mezun olup üniversitelerin 4 yıllık lisans eğitimini kazanan öğrencilere dizüstü bilgisayar verilecektir.

-İlçemizde okuyan yüksekokul öğrencilerine burs verilmesi sağlanacaktır.

-İlçemizdeki yüksek okulda okuyan öğrencilerimiz için 1+1 öğrenci evleri yapılması sağlanacaktır.

-5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14 üncü maddesi gereğince, İlçemizdeki amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapılması, camilerin bakımının yapılması, Tüm okulların her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarının karşılanması sağlanacaktır.

-5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14 üncü maddesi gereğince, meslek ve beceri kazandırma kursları düzenlenmesi sağlanacaktır.

-İlçemizdeki hayvanların sağlıklı ve güvenli şekilde pazarlanması için hayvan pazarı kurulacaktır.

-İlçemizdeki Azmi Yeşil sanayi sitesinin A ve B bloklarının bakımı yapılarak üzeri çatı ile kapatılacaktır.

-2872 sayılı Çevre Kanunu’nun, 2’nci maddesi gereğince, atık suların arıtıldığı, atık su altyapı ve atık su arıtma tesisinin kurulması sağlanacaktır.

-Belediyede çalışan hiçbir personel işten çıkartılmayacak, işçilerimize de sendikal ve örgütlenme hakkı tanınacaktır.

-Ekolojik ürünlerin üretilmesi, tanıtılması, pazarlanması ve ekoturizm alanında gerekli adımlar atılacaktır.

-Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesine bağlı olarak, Rektörlüğün uygun gördüğü Ziraat, Veteriner veya Orman Fakültesinden birinin ilçemize kazandırılması sağlanacaktır.