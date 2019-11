Erkek işi demedi ekmeğinin peşine düştü

Haber: Ceylan Beykoz

İlimizde yaşayan 52 yaşındaki Makbule Mutluer, çocukları büyüyünce evde sıkıldığı için çalışmak istedi. Bunun üzerine eşinin oto lastik tamirhanesine yardım için gitmeye başladı. Zamanla mesleğin inceliklerini öğrenen Makbule Mutluer, işe başlayalı 10 sene olduğunu söyledi.

Makbule Mutluer yaptığı açıklamada işe ilk başladığında sanayide biraz garip karşılandığını belirterek, “Sanayideki arkadaşlar 'Senin burada ne işin var. Evinde otursana, ev işi yapsana.' dedi. Aradan zaman geçince bana alıştılar. Bu durumdan ben de memnunum, müşteriler de memnun. İşimden de memnunum" dedi.

İşini çok sevdiğini ifade eden Mutluer ayrıca, "İnsanlar 'Bu kadın işi değil.' dedi ama kadının yapmayacağı bir şey yok bence. Herkes her şeyi yapabilir. İş yapmaktan zorlanmadım, işimi seviyorum. Sadece insanların bu işi yapmama karşı bakışlarından zorlandım" diye konuştu.

Müşterilerle ilgilenip lastik değişim ve tamir işlerini yaptığını aktaran Mutluer, açıklamalarına şu sözlerle devam etti: "Büyük lastiklerde biraz zorlanıyorum. Büyük lastiklere gücümün yetmediği zamanlar oluyor. Genelde küçükleri yapıyorum. Yapamayacağım türde lastik gelince eşimi yardıma çağırıyorum. Bana yardım ediyor çünkü bir kadın olarak büyük lastiklerde zorlanıyorum. Ona göre büyük makine aldım ama yine de güç istiyor. Eşim emekli olunca dükkanı bana devretti. Şimdi ben işletiyorum. Eşim emekli olalı yaklaşık 5 sene oldu. O günden beri tüm işleri kendim yapıyorum. Önceden eşime yardım ediyordum. Lastikçilik bana kolay geliyor ama diğer kadınlara göre zor olabilir. Aslında zor değil, ağır iş. Güç isteyen bir iş. Yoksa bir zorluğu yok."

Kadınlara da çalışmaları tavsiyesinde bulunan Mutluer, herkesin her işi yapabileceğini vurgulayarak, "Herkes her işi yapabilir. Çoluk çocuk büyüyüp evde yalnız kalınca insanın canı sıkılıyor. Kadınlar da yalnız kaldığında evde işleri olmadığında ek iş yapabilir. Hem çalışırlar, sigortaları işler, emekli olabilirler. Bunları düşünmek lazım. Her kadının çalışmasını ve emekli olmasını isterim. İlla lastikçilik ya da ağır iş de değil kendilerine göre işler yapabilirler” ifadelerini kullandı.

