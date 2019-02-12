Erkek terörü zirve yaptı

İlk olay Perşembe gününün ilk saatlerinde yaşandı. Günün ilk saatlerinde imam nikahlı eşine kurşun yağdıran ve hastane acilinin önüne bırakan koca dehşeti ile başlayan olaylar manzumesi üç gündür durulmadı. Karısını bacaklarından vuran koca dehşeti olayının üzerinden 24 saat geçmeden bu kez eski bir polis olan Irak uyruklu bir kişi karısının boğazını bıçakla keserek 29 yaşındaki genç kadını vahşice katletti. Henüz bu iki olay sıcaklığını korurken, Bolu Dağında başı kesik halde bavula konularak kırsal alana atılmış bir kadın cesedi bulundu.

KURŞUN YAĞDIRDI

Bolu'da temizlik firması sahibi Nihat B., bir süredir ayrı yaşadığı dini nikahlı eşi Huri G. ile Çarşamba gecesi bir araya geldi. Nihat B., yanındaki 2 arkadaşıyla birlikte buluştuğu Huri G.'yi otomobile bindirdi. Huri G. ve Nihat B., arka koltukta otururken, yanlarında bulunanlardan biri aracı sürdü, diğeri de ön koltukta oturdu. Issız bir yere gidilirken yolda Huri G. ve Nihat B. arasında tartışma çıktı. Bu sırada Nihat B., tabancasıyla Huri G.'nin bacaklarına 6 el ateş etti. Nihat B. ve beraberindekiler, Huri G.'yi Sağlık Mahallesi'ndeki özel Çağsu Hastanesinin acil servisinin önüne bırakıp kaçtı. Hastane personelinin yaralı bulduğu Huri G., ilk müdahalesinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Huri G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

BOĞAZINI KESTİ ÖLDÜRDÜ

İkinci olay Cuma akşamı saat 19.30 sıralarında Beşkavaklar Mahallesi İskender Sokak'ta meydana geldi. Irak uyruklu Haydar Fadıl Haşim, bir süredir ayrı yaşadığı 4 çocuğunun annesi eşi SajaJamel Mansur'un evine gitti. Daha önce Irak'ta polis memurluğu yaptığı öğrenilen Haydar Fadıl Haşim ile eşi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Haydar Fadıl Haşim, eşini göğsünden 3 kez bıçaklayıp boğazını kesti. Haydar Fadıl Haşim, daha sonra Bahçelievler Polis Merkezi'ne giderek teslim oldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Haşim adliyeye sevk edildi. Haydar Fadıl Haşim'in emniyetteki ifadesi ise ortaya çıktı. “Eşimle bir süredir ayrı yaşıyorduk. Beni eve almıyordu. Sokaklarda bile kaldığım oldu. Barışma amacıyla tekrar konuşmak için yanına gittim. Irak'a geri dönmeyi teklif ettim. O da istemedi. Bana hakaretler edince aramızda tartışma çıktı. Bir anda cinnet geçirdim” dediği öğrenildi.

BAŞI KESİLMİŞ CESET

D-100 Karayolu Bakacak mevkiinde yol kenarında hurda toplayanlar tarafından bulunan valizin içerisindeki kadın cesedi görenleri dehşete düşürdü. Olay, Pazar sabah saatlerinde D-100 Karayolu Bolu Dağı Bakacak mevkiinde meydana geldi. D-100 Karayolu üzerinde yoldan geçenlerin attıkları hurda ve atıkları toplayan iki kişi, yolun alt kesiminde bir valize rastladı. Valizi almak isteyen şahıslar içerisinde ceset olduğunu görünce hemen polis ekiplerine haber verdiler. Olay yerine gelen jandarma ve polis ekipleri ilk önce çevre güvenliğini aldılar. Valiz içerisindeki cesedin bir kadına ait olduğu ve en az 4 ay önce bu valiz içerisinde bulunduğu yere bırakıldığı öğrenildi. Valizdeki kadın cesedinin başının balta ile gövdesinden ayrılarak ayrı bir poşet içerisinde valize konulduğu, cesedin parçalara ayrıldığı ve çürümeye yüz tuttuğu öğrenildi.