Haber: BMA

İlimizin eğitim alanındaki öncü kurumlarından İmza Anadolu Lisesi ve Ortaokulu ikinci dönem kayıtlarının başladığını açıkladı. İmza Eğitim Kurumlarından yapılan yazılı açıklamada, “İkinci dönem kayıtlarımızda öğrencilerimize erken kayıt avantajlarının yanı sıra yüzde 100’e varan burs imkanı sağlıyoruz. Öğrencilerimizin bu fırsatlardan yararlanabilmesi için velilerimizi Karamanlı Mahallesi Şemsi Ahmet Paşa Caddesinde bulunan İmza Eğitim Kurumlarımıza bekliyoruz. Ayrıca bilgi almak isteyen velilerimiz 0374 222 4334 ve 0539 887 0900 numaralı telefonlardan bize ulaşabilirler” ifadeleri kullanıldı.