Haber: BMA

Evren Ses İşitme Cihazları Satış ve Uygulama Merkezi Kader Tut, Bolu halkına üstün teknolojili dijital işitme sistemlerini sunmaya devam ettiklerini belirtti. Kader Tut yaptığı açıklamada, Evren Ses İşitme Cihazları Satış ve Uygulama Merkezi’nin Bolu’nun ilk işitme merkezlerinden biri olduğunu söyleyerek, “Evren Ses İşitme Cihazları Bolu’da nasıl bir hizmet veriyor ve hasta memnuniyetini nasıl sağlıyor. Bunlardan bahsedersek öncelikle yaptığımız meslek ve işimiz güvene ve kaliteye dayalı. Bizim prensibimiz gereği merkezimizde bu üç unsur olması gerekiyor. Güven, kalite ve empati. Bu 3 unsur bizi bu günlere getirdi. Hasta takiplerimizden tutunda adaptasyon sürecine kadar işitme cihazı kullanıcılarımızı kontrol altında tutuyoruz. Merkezimizden cihazlandırılması yapılan hastalarımıza rutin olarak kontrol altında tutuyoruz” dedi.

“GEÇ KALINAN DURUMLARDA İŞİTME KAYBI HIZLA İLERLER”

Çalıştıkları markaların dünya devi olan üstün teknolojileri ile insan hayatına dokunan modüler sisteme dahil olduğunu belirten Kader Tut açıklamasında ayrıca, “Evren Ses İşitme Cihazları Merkezimiz Bolu’da kalite ve güvende rakip tanımadan, hastalarına mağduriyet yaşatmadan her zaman olduğu gibi daha da büyüyüp gelişerek hizmetlerine devam edecektir. Evren Ses İşitme Cihazları Merkezi olarak Bolu halkına üstün teknolojiyi dijital işitme sistemlerini sunmaya devam ederken işitme kaybı olan, geciktiren vatandaşlarımız en kısa surede KBB hekimlerine giderek işitme test ve kontrollerini yaptırmalarını tavsiye ediyoruz. Geç kalınan durumlarda işitme kaybı hızla ilerler ve birçok soruna sebep olabilir. Erken teşhis, erken işitme cihazı. Tüm hastalarımıza sağlıklı günler diliyoruz” ifadelerine yer verdi.