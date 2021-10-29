Eroğlu’ndan Ak Parti’ye ziyaret

Haber: Uğur Balaban

AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner'i ziyaret eden Eroğlu, kentin turizm geleceğiyle ilgili düzenlenen toplantıya katıldı.

Eroğlu, toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Bolu'yu dünyanın en muhteşem turizm merkezi haline getirme noktasında çok büyük hazırlıklar yaptıklarını bildirdi.

Kentte çok sayıda tabiat parkının ve milli parkın yanı sıra birçok güzel eser yaptıklarını aktaran Eroğlu, "Abant'ı dünyaya tanıttık. Yedigöller, Gölcük ve çok sayıda yerde gerek Doğa Koruma ve Mili Parklar gerekse orman teşkilatımızla faaliyetler yaptık. Bolu, dünyaya tanıtıldı. Hatta Cumhurbaşkanımızın 'Bolu'yu Davos gibi yapalım' şeklinde bir teklifi vardı. Bu konuda da adımlar atıldı. Hatta Köroğlu Dağları Master Planı konusunda hazırlık yapıldı. Hisar Tepesi var. Bu dünyaya tanıtılsa, buraya turist yağar. Bu konuda da Kültür ve Turizm Bakanlığımız hemen yüzey araştırmalarına başlıyor. Bu müjdeyi de vermek istiyorum. Bolu için ne yapılsa azdır." diye konuştu.

Eroğlu, küresel iklim değişikliği, bunun etkilerinin azaltılması ve kuraklıkla mücadeleyle alakalı kurulan araştırma komisyonuna başkan seçildiğini anımsatarak, "Bu konuda biz 3 ay çalıştık. Hatta süre yetmedi, 4 aylık sürede gerçekten muhteşem çalışma yaptık. Bütün kurum ve kuruluşları, hatta bütün bu işle ilgilenen hocaların tamamını dinledik. Neticede rapor çıktı. Raporu 4 defa okudum, 700 küsur sayfalık bir rapor... Dün bunu onayladım, bugün de diğer üyelere gönderilecek. Önümüzdeki ay yüce meclise sunulacak." bilgisini paylaştı.

"Yenilenebilir enerjide Avrupa'da ikinci sıraya yükseldik"

Türkiye'nin iklim değişikliği ve küresel ısınmayla mücadele konularında çok iyi konumda olduğuna dikkati çeken Eroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yenilenebilir enerjide şu an Avrupa'da ikinci sıraya yükseldik. Toplam enerji gücünün yüzde 52'sini yenilenebilir enerjiden karşılıyoruz. Bu, gerçekten muhteşem bir rakam. Bunlar da nedir? Hidroelektrik enerji kaynakları, rüzgar, güneş, jeotermal... Yüzde 52. Bu, büyük takdir aldı. Ayrıca, katı atık bertaraf ve arıtma tesisleri konusunda çok büyük adım attık. Sırf katı atıkların düzenli toplanıp bertaraf edilmesiyle yüzde 50'lik bir emisyon azalımı sağlandı. Bu bölünmüş yollar, çok büyük fayda sağladılar. Trafikten gelen yük çok azaldı. Şimdi bazı tekliflerimiz var. Binaların yalıtımı dolayısıyla birtakım imar çalışmaları yapılıyor. İnşallah binalardan gelen ısıtmadan kaynaklanan emisyon azaltılacak." ifadesini kullandı.