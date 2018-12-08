Haber: Kasım ŞAHİN

Gelen ihbar üzerine durdurulan yolcu otobüsünde Bolu il Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi (Narkotik) tarafından arama yapıldı. Yapılan detaylı aramada bir yolcunun iç çamaşırına ve ayakkabısın sakladığı eroin maddesi bulundu. Doğu illerinden gelen bir otobüs firması ile seyahat eden Mazlum E. isimli şahıs ayakkabı ve iç çamaşırına sakladığı 1 kilo 200 gr eroin ile birlikte yakalandı. Yakalanan şahıs emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi savcıya ifade veren Mazlum E. Savcılık tarafından tutuklanması istemiyle Nöbetçi Mahkemeye çıkartıldı. Çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklu yargılanmasına karar verilen zanlı cezaevine yollandı.