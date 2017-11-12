Haber: Semih BAYKAL

TEMA Bolu Şubesi tarafından 11 – 17 Kasım Erozyonla Mücadele Haftası kapsamında ilimiz merkezi İzzet Baysal Caddesi üzerinde yürüyüş gerçekleştirdi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bolu Milletvekili Tanju Özcan ve eşi Meral Özcan, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Ağcan, TEMA Bolu Şube Başkanı Selma Demirel, üniversite toplulukları katıldı. Yürüyüşte topluluk “Toprağına sahip çık, Toprak vatandır” sloganları attı.

Yürüyüş öncesinde yapılan etkinliği değerlendiren TEMA Şube Başkanı Selma Demirel; “13-19 Kasım Erozyonla mücadele haftası. Biz erozyonun ne kadar tehlikeli olduğunu göstermek amacı ile bu kapsamda bir yürüyüş etkinliği düzenledik. Gönüllülerimiz ile beraber belediye meydanına kadar yürüyeceğiz. Hafta içi stant ve okullarda da farklı çalışmalarımız olacak. Türkiye her yıl erozyon yüzünden Kıbrıs adası büyüklüğünde toprağını kaybediyor. Önlem almak ve bunu vatandaşımıza kanıtlamak adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE STANDARTLARININ ÜZERİNE ÇIKTIK”

Bolu Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Ağcan ise Bolu’nun ağaçlandırma ve kişi başına düşen yeşil alan rakamlarında Türkiye standartlarının üzerine çıktığını söyleyerek; “İhsan Ağcan; “Toprak bizim olmazsa olmazımız. Toprak ve su olmadan yaşamak mümkün değil. Biz bu değerlerimizin yok olmaması adına Bolu Belediyesi olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Su ve topraklarımızın temiz tutulması adına ciddi gayretler göstermekteyiz. Bunun en büyük örneği ise gerçekleştirdiğimiz bebek ormanlarıdır. Bolu’nun toprağının korunması ve ağaçlandırılması adına Türkiye standartlarının üzerine çıktık. Bu çalışmalarda TEMA vakfının desteğini alıyoruz, biz de tabi ki onlara gerekli desteği veriyoruz” dedi.

“EN KÖTÜ DOĞAL FELAKET DENİLEBİLİR”

Yürüyüşe eşi ile katılan CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan ise erozyonun en kötü doğa felaketlerinden biri olduğunu belirterek; “Toplumsal duyarlılık açısından bu olayı önemsedik. Bu yüzden eşim ile yürüyüşe katıldık. Basın açıklamasında da söylendi. Erozyon bizim en kötü doğal felaket denilebilir. Biz önlemini almadığımız için milyonlarca verimli toprağımızı kaybediyoruz. Bilim adamları bunun önlemini defalarca söyledi. Ağaçlandırma yapmamız gerekiyor. Bu sorun belli ve çözümü de belli. Ağaçlandırmayı düz yerine engebeli arazide yapmamız gerekiyor. Gerçekten güzel bir duyarlılık sergilendi. Bizde katılarak katkıda bulunmak istedik. Herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.