Erpiliç, dünyanın en büyük gıda fuarında

Haber: BMA

100. kuruluş yılını kutlayan dünyanın en büyük gıda fuarı olarak kabul edilen Anuga 2019 Gıda ve İçecek Fuarı, Almanya’nın Köln şehrinde ziyaretçilere kapılarını açtı. Beyaz et sektöründe ülkemizin öncü kuruluşlarından olan Erpiliç de açtığı standla Anuga 2019’da yerini aldı. Erpiliç’in onlarca çeşit ürününü sergilediği fuardaki standına dünyanın dört bir yanından akın eden katılımcılar büyük ilgi gösterdi. Ev sahibi Almanya’nın dışında İtalya’nın 925, Çin’in 541, İspanya 538 firma ile katıldığı Anuga 2019 Fuarı’na 315 firma ile katılan Türkiye, 106 ülke arasında fuarın 4. büyük katılımcı ülkesi oldu.