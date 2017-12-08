BASIN BÜLTENİ

Medya Takip Merkezi resmi internet sitesinde 23 Ocak 2017 – 29 Ocak 2017 tarihleri arasında TV’de yayınlanan reklamların verileri açıklandı. Buna göre 1 haftalık dönemde en fazla reklam verilen sektörler arasında ilk 3 sırada gıda, ticaret ve ev temizlik ürünleri yer aldı.

Bu tarihler arasında TV’de yeni reklamları yayınlanan markalar arasında Erpiliç, 61 saniye ekranda kalma süresi ile ilk 5’te yer aldı.

Sektör bazında ilk 3’te

En çok reklam verilen gıda sektörünün en fazla reklam veren markaları arasında Erpiliç ilk 3’te yer alarak yine gururumuz oldu.