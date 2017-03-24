banner128

banner101

24 Mart 2017 Cuma
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Erpiliç’ten 45 milyonluk yatırım

    Türkiye’nin en büyük 100 sanayi kuruluşu arasında yer alan piliç eti sektörünün güçlü markası Erpiliç, ‘yerli sermaye yerli büyüme’ yaklaşımı ile satın aldığı hindi eti pazarının marka ismi Bolca Hindi ile üç yıllık süreçte yıllık hindi eti tüketimini kişi başı 0,7 gramdan 1 kg’ye çıkarmayı hedeflediklerini, zengin protein yapısı, düşük doymuş yağ oranı ile kırmızı ete alternatif görülen ve çok daha ucuz olan hindi eti pazarını büyüteceklerini açıkladı.

    24 Mart 2017 Cuma 13:13
    Bu haber 81 kez okundu
    Erpiliç’ten 45 milyonluk yatırım

    BASIN BÜLTENİ

    İlk etapta damızlık üretimi, kesimhane modernizasyonu ve kapasite artışı için 45 milyon TL’lik yeni yatırım öngören Erpiliç, hindi etini lojistik gücü ve bayi yapılanması ile de destekleyerek kolay ulaşılır hale getirecek. İhracat pazarlarında da aktif bir büyüme öngören Erpiliç, çeşitliliği artırarak önce yakın coğrafyalar olmak üzere üretim gücü ile tüm dünyaya ihracat gerçekleştirecek.

    Türkiye’nin en büyük 4 entegre piliç üreticisi arasında yer alan ve yıllık 178 bin 200 ton piliç eti üreten Erpiliç, kanatlı eti sektöründeki yeni yatırımıyla sektördeki payını ve gücünü arttırıyor. Ekonomik daralmanın yaşandığı süreçte yaklaşık 55 milyon TL yatırımla kendi coğrafyasında doğan bir markayı bünyesine katan Erpiliç, zengin protein yapısıyla ve her kesimin rahatlıkla ulaşabileceği fiyatıyla henüz keşfedilmeyen hindi etini yaygınlaştıracak.

    Hindi eti pazarında agresif hedefler

    Erpiliç, geçtiğimiz yıl pazardaki payı yüzde 27 olan Bolca Hindi için önümüzdeki beş yıllık süreçte agresif hedefler koyuyor. Türkiye’de hayvansal protein gereksiniminin yüzde 61’lik kısmının kanatlı eti ile karşılarken bu oranda en yüksek pay piliç eti alıyor. 2016 yılında piliç eti üretiminin yaklaşık 2 milyon ton olmasına karşılık bu rakam hindi etinde 50 bin ton. Erpiliç, kırmızı ete eşdeğer protein değerine ve uygun fiyatına karşılık olarak lojistik, üretim ve sermaye yetersizliği sebebiyle büyüyemeyen hindi etini ihracatta da önemli bir noktaya taşıyacak. Rusya gibi özellikle Hindi eti tüketimi yoğun pazarlara yönelik ciddi analizler yapan marka bu pazarlarda da agresif büyüme hedefliyor. Damızlık üretimi, kesimhane modernizasyonu ve kapasite artışı için ilk süreçte 45 milyon TL yeni yatırım öngören marka, hindi eti üretimini yüzde 100 artırarak yıllık 20 bin tona çıkaracak. Altyapı yatırımlarına yönelik yeni yatırım planları da olan marka sektörde hızlı bir büyüme öngörüyor.

    ‘Kuru yolum’, ‘helal gıda’ ve ‘elle kesim’ hindi eti sektörüne taşınacak…

    Türkiye’de ilk defa Erpiliç tarafından uygulanan kuru yolum teknolojisi ile, piliçlerin tüyleri nemli sıcak hava kanallarında dipleri genişletilerek hijyenik koşullarda el değmeden temizleniyor. Daha hijyenik ve sağlıklı bir teknoloji olan kuru yolum, aynı zamanda eski sıcak su kazanı sistemine göre günlük ortalama 100 ton su tasarrufu sağlıyor. Kuru yolum, çapraz bulaşmadan kaynaklı pilicin bakteri yükünü artıran sebepleri ortadan kaldırarak herhangi bir sağlık riski olmadan üretime olanak sağlıyor. Piliçte olduğu gibi hindide de kuru yolum teknolojisi ile üretim gerçekleştirecek olan marka, aynı zamanda elle kesim ve helal kesim özelliklerini de bünyesinde barındırıyor.

    Anahtar Kelimeler: Türkiye’nin, Büyük, 100, Sanayi, Kuruluşu

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu DOĞRU CEVAP İÇİN…
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel İzzet Baysal Caddesinin durumu ne olacak?
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR BİR SEVGİ ARANIYOR
  • Suat Tosun Suat Tosun ŞİMŞİR YANIKLIĞI VE ETNOBOTANİK ZENGİNLİĞİ
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY 16 Nisan’da “Evet” Çıkarsa…
  • Aydın Hitit Aydın Hitit KAYMAKLI KADAYIF
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım Atatürk'ü Fatih Camisinde yuhalamışlardı!
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Mesajlar her yerde karşımıza çıkıyor…
  • İlhami Candemir İlhami Candemir Türkiye satılıyor
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Kimin Terci Ne?
  • Mustafa Cop Mustafa Cop “ESKİŞEHİR”den sonra”GNC”de “BOLU”mu?..
  • RECAİ ÇAĞLAR RECAİ ÇAĞLAR BİR BAŞKA BAŞKAN
  • Nihal Eker Nihal Eker YALNIZ DEĞİLSİN
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu ZANNEDERSİN Kİ TÜRKİYE BATTI!
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ İSTİKRAR YA DA KAOS
  • Makinist Makinist 28.128 SAAT
  • ÖMER ERU ÖMER ERU BAHAR GELDİ
  • Erdem ÖZÇELİK Erdem ÖZÇELİK HOCALI KATLİAMI
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Beraberlik, Kaybetmekten İyidir!
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç Özgüven Sahibi Bir Çocuk Yetiştirmek İsteyen Ailelerin Dikkatine!
  • Dr. Çiğdem ÖNER Dr. Çiğdem ÖNER ERKEKLİK ve ÖFKE ÜZERİNE…
  • Erol Yıldız Erol Yıldız Demokrasiye inanmak kadar uygulamak önemli
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş KÖMÜR ÇOCUKLARI
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Yeni proje güzelde Defterdarlık binası da unutulmamalı
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Sokak müzisyenini rahat bırakın “
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN “Kırmızı & Beyaz 5. İstanbul Sergisi” Beşiktaş Deniz Müzesi’nde
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL AİDİYET DUYGUSU - 2
  • Rana Dişa Rana Dişa ÇOCUK OYUNCAĞI
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129