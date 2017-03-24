BASIN BÜLTENİ

İlk etapta damızlık üretimi, kesimhane modernizasyonu ve kapasite artışı için 45 milyon TL’lik yeni yatırım öngören Erpiliç, hindi etini lojistik gücü ve bayi yapılanması ile de destekleyerek kolay ulaşılır hale getirecek. İhracat pazarlarında da aktif bir büyüme öngören Erpiliç, çeşitliliği artırarak önce yakın coğrafyalar olmak üzere üretim gücü ile tüm dünyaya ihracat gerçekleştirecek.

Türkiye’nin en büyük 4 entegre piliç üreticisi arasında yer alan ve yıllık 178 bin 200 ton piliç eti üreten Erpiliç, kanatlı eti sektöründeki yeni yatırımıyla sektördeki payını ve gücünü arttırıyor. Ekonomik daralmanın yaşandığı süreçte yaklaşık 55 milyon TL yatırımla kendi coğrafyasında doğan bir markayı bünyesine katan Erpiliç, zengin protein yapısıyla ve her kesimin rahatlıkla ulaşabileceği fiyatıyla henüz keşfedilmeyen hindi etini yaygınlaştıracak.

Hindi eti pazarında agresif hedefler

Erpiliç, geçtiğimiz yıl pazardaki payı yüzde 27 olan Bolca Hindi için önümüzdeki beş yıllık süreçte agresif hedefler koyuyor. Türkiye’de hayvansal protein gereksiniminin yüzde 61’lik kısmının kanatlı eti ile karşılarken bu oranda en yüksek pay piliç eti alıyor. 2016 yılında piliç eti üretiminin yaklaşık 2 milyon ton olmasına karşılık bu rakam hindi etinde 50 bin ton. Erpiliç, kırmızı ete eşdeğer protein değerine ve uygun fiyatına karşılık olarak lojistik, üretim ve sermaye yetersizliği sebebiyle büyüyemeyen hindi etini ihracatta da önemli bir noktaya taşıyacak. Rusya gibi özellikle Hindi eti tüketimi yoğun pazarlara yönelik ciddi analizler yapan marka bu pazarlarda da agresif büyüme hedefliyor. Damızlık üretimi, kesimhane modernizasyonu ve kapasite artışı için ilk süreçte 45 milyon TL yeni yatırım öngören marka, hindi eti üretimini yüzde 100 artırarak yıllık 20 bin tona çıkaracak. Altyapı yatırımlarına yönelik yeni yatırım planları da olan marka sektörde hızlı bir büyüme öngörüyor.

‘Kuru yolum’, ‘helal gıda’ ve ‘elle kesim’ hindi eti sektörüne taşınacak…

Türkiye’de ilk defa Erpiliç tarafından uygulanan kuru yolum teknolojisi ile, piliçlerin tüyleri nemli sıcak hava kanallarında dipleri genişletilerek hijyenik koşullarda el değmeden temizleniyor. Daha hijyenik ve sağlıklı bir teknoloji olan kuru yolum, aynı zamanda eski sıcak su kazanı sistemine göre günlük ortalama 100 ton su tasarrufu sağlıyor. Kuru yolum, çapraz bulaşmadan kaynaklı pilicin bakteri yükünü artıran sebepleri ortadan kaldırarak herhangi bir sağlık riski olmadan üretime olanak sağlıyor. Piliçte olduğu gibi hindide de kuru yolum teknolojisi ile üretim gerçekleştirecek olan marka, aynı zamanda elle kesim ve helal kesim özelliklerini de bünyesinde barındırıyor.