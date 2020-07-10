Erpiliç’ten gaz sızıntısıyla ilgili açıklama

Haber: BMA

Geçtiğimiz günlerde Bolca Hindi Kesimhanesinde 7 işçi amonyak gazı transferi esnasında fenalaştı. İşçilerin fenalaştığını fark eden fabrika yetkilileri sağlık ekiplerine haber verdi ve sızan gazdan etkilenen işçiler hastanelerde tedavi altına alındı. Yaşanan olayla ilgili Erpiliç Genel Müdür Yardımcısı Süleyman Öztürk, yazılı bir basın açıklaması yaptı.

“ÇALIŞANLARIMIZIN SAĞLIK DURUMUYLA BİREBİR İLGİLENİLMİŞTİR”

Öztürk yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “8 Temmuz 2020 tarihinde Bolca Hindi üretim tesisi parçalama bölümünde amonyak sızıntısı meydana gelmiş, 1-2 saat gibi kısa bir sürede teknik ekiplerimizce müdahale edilmiştir. Amonyak sızıntısından etkilenen çalışanlarımıza şirket hekimimiz tarafından ilk müdahale yapılmış olup kontrol amaçlı hastaneye sevk edilmiştir. Çalışanlarımızın sağlık durumuyla birebir ilgilenilmiş ve kendileri gün içersinde hastaneden taburcu edilmiştir. AFAD ekipleri tarafından yapılan ölçümlerin ardından üretim tesisimiz 1-2 saat sonra faaliyetlerine devam etmiştir.”