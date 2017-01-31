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    • ERPİLİÇ’TEN MÜTHİŞ REKLAM FİLMİ

    Türkiye’de ilk defa ERPİLİÇ tarafından uygulanan Kuru Yolum yöntemiyle artık piliçler el değmeden temizleniyor ve sofralarımıza daha hijyenik şartlarda geliyor. Bir reklam filmiyle, ulusal televizyon kanallarında yeni yöntemin tanıtımını yapan ERPİLİÇ, Dünyaya öncülük yapmaya devam ediyor.

    31 Ocak 2017 Salı 12:28
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    ERPİLİÇ’TEN MÜTHİŞ REKLAM FİLMİ

     

    Türkiye’de ilk defa ERPİLİÇ tarafından uygulanan Kuru Yolum yönteminde, piliçlerin tüylerini yumuşatmak için artık sıcak su kazanı kullanılmıyor. Yeni Kuru Yolum yönteminde piliçler sıcak su kazanına daldırılmak yerine nemli sıcak hava tünellerinden geçirilerek tüy dipleri gevşetiliyor. Yumuşayan tüyler otomatik yolum makineleri marifetiyle el değmeden temizleniyor. Geleneksel usullere uygun Kuru Yolum yöntemi böylelikle modern entegre tesislerde de gerçekleştirilmiş oluyor.Kuru Yolum yönteminin avantajları ise saymakla bitmiyor.

     

    DAHA HİJYENİK

    Kuru Yolum yönteminde piliçler aynı sıcak su kazanına daldırılmadığından, suyla birbirine bulaşarak piliçler arasında çapraz kirlenmeye sebep olabilecek bakteri, toz ve necaset türü olumsuz geçişler yaşanmaz, daha hijyenik bir ürün elde edilir.

     

    DAHA SAĞLIKLI

    Kuru Yolum yöntemi, eski yönteme göre çapraz bulaşmadan kaynaklı pilicin bakteri yükünü artıran sebepleri ortadan kaldırmaktadır. Bakteri yükünün az oluşu sayesinde piliçler (soğuk zincir şartları dahilinde) herhangi bir sağlık riski taşımadan son tüketiciye ulaşır.

     

    DAHA TASARRUFLU

    Kuru Yolum yönteminde sıcak su kazanı kullanılmadığı için, su tüketimi ciddi manada düşmüştür. Bu yöntemle Erpiliç üretimi özelinde günlük ortalama 100 ton su tasarruf sağlanmaktadır. Bu yöntem Erpiliç’in temiz su kaynaklarını korumaya yönelik çevre politikalarıyla tam olarak örtüşmektedir.

    BMA

     

     

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