Ersan Türkoğlu açıklama yaptı

Haber: Erdal Tanrıverdi

AKP Bolu Milletvekillerinin 13 Martta Partimiz ve Bolu Belediye Başkanımız Tanju Özcan ilgili basına verdikleri demeçleri şaşkınlıkla okuduğumu ifade etmek istiyorum diye belirten Ersan Türkoğlu: “AKP Bolu Milletvekili Sayın Arzu Aydın Basın toplantısında Bolu Belediye Başkanımız Sayın Tanju Özcan’ın siyasi partilere üye olan belediye çalışanlarıyla ilgili yaptığı çağrıyı mobing olarak nitelemiş ve Savcıları göreve çağırmıştır” dedi. Belediye Başkanımızın çağrısı sadece bir siyasi partiye üye olanlara yönelik değil, ülkemizde faaliyet gösteren bütün siyasi partilere üye olan belediye çalışanlarını yönelik diye belirtti. Bu çağrının özellikle AKP’de siyaset yapan Arzu hanımı çok rahatsız etmesi manidardır diye ekledi. Ülkemizde parti devleti anlayışını yerleştiren, yıllardır “ Ya taraf olursun, ya bertaraf” mantığı ile yurttaşımız üzerinde mobing uygulayan, vatandaşımızın iktidarlarından en ufak talebini değerlendirmek için bile ilk önce partilerine üye olmayı şart koşan bir partinin Milletvekili olduğunu Sayın Arzu Aydın’a hatırlatmak isterim diye söyledi. Bu bağlamda Sayın Milletvekilinin açıklamaları, yaptıkları ile çelişiyor diye ifade etti. Bu açıklamanın amacı bellidir! Bir zamanlar belediyede işe girmek için AKP’ye üye olmayı şart koşan ve bu bağlamda insanlarımızı zorla partilerine üye yapan anlayışın yardım çığlığıdır. Diyerek ifade etti. Yardım çığlı diyorum çünkü AKP’nin en büyük korkusu zorla üye yaptığı yurttaşlarımızın partilerinden istifa etmesidir. Bolu Belediye Başkanımız Sayın Tanju Özcan Belediye çalışanlarına mobing yapmak gibi bir derdi olsaydı, izleyeceği yol, göstereceği siyasi parti adresi belliydi dedi.

AKP Bolu Milletvekili Sayın Fehmi Küpçü ’de basın açıklamasında: “Bolu Belediyesine ve Bolu Belediye Başkanı Sayın Tanju Özcan’a her konuda destek olduklarını ifade etti”. Karadere projesine verdikleri destekten bahsetti. Ardından başta Gerede ilçemiz olmak üzere il merkezimizin gelişimine çok katkı sağlayacak Hızlı Tren projesi ile ilgili Bolu Belediye Başkanımızın Sayın Tanju Özcan’ın Sayın Cumhurbaşkanından randevu talebini goygoyculuk olarak adlandırdı. Çok sevdiği partili devlet anlayışının gereği olarak “Benim Genel Başkanım ve Cumhurbaşkanımla değil kendi Genel Başkanınla muhatap ol” zihniyetini yansıtan cümleler kurdu. Bir dakika önce Bolu Belediyesine ve Belediye Başkanına destekten bahseden Sayın Milletvekili bir dakika sonra nasıl köstek olduklarını itiraf edercesine cümleler kurdu. Hızlı Tren projesini yerel görmeyen Sayın Fehmi Küpçü ’nün Karadere Tünelinin açılış töreninde Cumhuriyet Halk Partisi Merkez İlçe Başkanı olarak şahsımı görmemesini veya tanımamasını normal karşılıyorum” diye söyledi.

“TÜRKİYE CUMHURİYETİNİ KURAN PARTİYİZ”

Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye Cumhuriyetini kuran partidir. Cumhuriyet Halk Partisinde makamlara seçimle gelirsiniz. Demokrasinin olmazsa olmazı olan parti içi seçimleri üyesinin, delegesinin hür iradesiyle yapar. Cumhuriyet Halk Partisinin içi dışı birdir. Halkımızdan gizlisi saklısı olmaz. Cumhuriyet Halk Partisi evet uzun yıllardır iktidar olamıyor dedi. Ama buna rağmen Delege Seçimleri, Kongreleri, Kurultayları çok adaylı ve heyecanlı geçmiştir. Sayın Fehmi Küpçünün bu bağlamda CHP’nin kongrelerini AKP kongreleri ile kıyaslaması anlamsız dedi. Hiç şüphesi olmasın ki Bolulu yurttaşlarımız hangi partide ne olup bittiğini gayet iyi biliyor diye belirtti.

AKP’nin Bolu İl Başkanı Sayın Suat Güner’de sandıkları patlatmanın derdinde. Patlar mı? Bilmiyorum. Bildiğim ve emin olduğum tek gerçek şu ki; halkımız, özellikle Covid-19 salgınından dolayı iyice ağırlaşan şartlar yüzünden siyasetle uğraşan kişilerin gereksiz konuları gündeme getirmesini istemiyor. Bizler patatesi elinde kalan köylümüze nasıl yardımcı olabiliriz konuşmalıyız dedi.Bolunun öğrencisi olan her evinde interneti, derse katılabileceği tableti var mı? Sorusuna cevap aramalıyız diye söyledi.

Üniversite mezunu işsiz gençlerimizin sessiz çığlığına kulak vermeliyiz diye düşünüyorum dedi.