Haber: BMA

Ülkemizde son zamanlarda büyük tartışmalara sebep olan dolar kuru ve ekonomi üzerine Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Bolu İl Örgütü Merkez İlçe Başkanı Ersan Türkoğlu, yazılı bir basın açıklaması yaptı. Üretime dayanmayan hormonlu ekonomik büyümenin yan etkilerinin kendisini hızla göstermeye devam ettiğini belirten CHP Bolu Merkez İlçe Başkanı Türkoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Gece saatlerinde Dolar ve Euro tarihi rekorunu yeniledi. Gece saat 00:35 itibariyle ABD doları 4,9776'ya, Euro'da 5,8187 bandına yükseldi. İğneden ipliğe yapılan zamların ardı arkasının kesilmemesi, işsizliğin önlenememesi, cari açığın tırmanması ve Türk Lirası’ndaki soluksuz değer kaybının sürmesi üzerine halka erken seçim dayatan hükümet, seçimlerin ardından da tablonun daha da bozulmasını engelleyemedi. Zamlar 24 Haziran’dan sonra da hızla kendisini göstermeye devam ederken, birçok sektörde tablo daha da karanlık bir hal aldı. Enflasyon 14 yılın zirvesinde. Haziran ayında yıllık enflasyonu yüzde 15,39’la son 14 yılın zirvesine çıktı. Üretici enflasyonu ise yüzde 23,71’e ulaştı. Gıda enflasyonu son 1 ayda yüzde 6 yükseldi. Konut faizleri sıçradı. Seçim öncesi konut faizlerini düşüren bankalar, seçimin sonuçlanmasının ardından hızla faiz artırdı. Seçim öncesi aylık yüzde 0,99’a çekilen konut faizi yüzde 1,50’nin üzerine yükseltildi. Konut firmaları düşük faizden konut satışı kampanyalarına son verdi. İnşaat sektörü ve bu sektörden ekmek yiyen yüz binlerce insanımız büyük bir ekonomik krizin eşiğinde. Ekmeğe zam geliyor. Ekmeğe yüzde 10 zam geleceğine dönük beklenti güçlendi. Limonun kilosu 8 liraya yükseldi. Piyasa faizi yüzde 20’yi aştı.”

“TARIM VE GIDA POLİTİKALARI İNSANIMIZI AÇLIĞA SÜRÜKLÜYOR “

Seçim sonrası faizle hesaplaşılacağına dönük açıklamalara rağmen faiz artışı sinyali verildiğini ifade eden Ersan Türkoğlu açıklamasında ayrıca şunları belirtti: “Otomotiv pazarı daraldı. Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2018’in ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,92 daralarak 353 bin 348 oldu. Sanayide çarklar yavaşlıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranları yükseltildi. Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 2,02’ye çıkarıldı. Dış ticaret açığı yükseliyor. Mayıs ayında Türkiye’nin dış ticaret açığı 7,75 milyar dolar olurken, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 64,8’e geriledi. Türkiye’nin enerji ithalatı Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26 artarak 3 milyar 689 milyon dolara çıktı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Ekonomik Güven Endeksi haziran ayında 90.4’e düşerek son 17 ayın en kötü seviyesine indi. Sanayi, hizmet ve ticaret sektörlerinde güven düştü. Yoksulun mutfağı yanıyor. Haziran ayı itibariyle son bir yılda süt ve süt ürünlerinin yüzde 24, sebze fiyatlarının yüzde 70 ve yumurta fiyatının yüzde 36,45 oranında zam geldi. Kırmızı et zaten yoksulun mutfağına girmiyordu. Veriler ortada, insanımız her geçen gün açlığa terk edilip yeterli ve dengeli beslenmekten mahrum bırakılıyor. Türkiye’de uygulanan tarım ve gıda politikaları insanımızı açlığa sürüklüyor. Rakamlar ortada, veriler net. AKP iktidarının dağıttığı ranttan pay almayan herkesi ekonomik olarak sıkıntılı günler bekliyor. Her yönü ile tam bağımsız Türkiye Cumhuriyetini kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Tam bağımsızlık ancak ekonomik bağımsızlıkla olur’ sözü aklımızda yer etmiştir. Her yönü ile tam bağımsız, onurlu ve saygın Türkiye Cumhuriyeti için mücadele etmeye devam edeceğiz.”