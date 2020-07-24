ERTELEMEYİN ÇÖZÜM BULUN !!!

Yazıyı Özge Nur Dilber’in sesinden dinlemek için videoyu çalıştırın...

Hayatta en kötü karar bile kararsızlıktan iyidir diye bir söz vardır. Gerçekten de kararsız kalırsanız. Belirsizlik artar ve hep bir şeyleri ertelersiniz. Bir konuda kararsızlık ve belirsizliği gidermenin en kolay yolu hayata başka açılardan bakabilmekten sorunlara farklı çözüm yolları bulabilmekten geçer ancak günümüzde özellikle karar vericiler ve kanunları koyanlar maalesef hayata farklı açılardan bakamıyor. Bunun içinde özel gereksinimli bireylerin hakları olan şeyler devamlı ertelenmek isteniyor.

2005 yılında adını hiç sevmediğim bir kanun TBMM’de kabul edildi. Adına Engelliler yasası denilen bu yasaların uygulanması için görevlilere 7 yıl süre tanındı. 2012 yılına dek kamuya açık yerlerin ve araçların engellilere göre ayarlanması istendi. Bu yasaya uymayan gerekli düzenlemeleri yapmayanlar mevki makam ne olursa olsun hapis ve tazminat cezası ile karşı karşıya gelecekti. Ancak 2012 yılında verilen sürenin bitimine 3 gün kala. Meclise torba yasa ile gelen kanunlar arasında yasaya uymayanlara 3 yıl ek süre verildi. “Engelliler kanununun sert şartları yumuşatıldı” ve 2015 yılında yumuşatılmış engelliler kanunumuz yürürlüğe girdi.

Şimdi bütün bunları niye hatırlattığımı merak ediyorsunuz değil mi? benzer bir durum bu günlerde de yaşanıyor yani Yeni Kanun Teklifinde Engelli Ulaşımı düzenlemesi süresi ertelenmek isteniyor. Bir İnternet Gazetesinde okuduğum Haberi kısaca paylaşayım.

Toplu taşıma araçlarının engellilerin erişilebilirliğine uygun olmasının sağlanabilmesi için yapılacak yükümlülükleri düzenleyen hükümler uyarınca ilk kez denetlenerek eksikliği olduğu tespit edilenler ile daha önce tespit edilip süre verilenlere; karşılanması gereken yükümlülüklerin yeni korona virüs salgını sebebiyle aksaması dolayısıyla, yükümlülüğün maliyet ve niteliğine göre ilave süre verilebilecek. Ancak bu sürenin ne kadar olacağı belirsiz.

Gördüğünüz gibi biz 2005 yılından bu yana hala bu işleri yapıp yapıp bozuyoruz ve belirsiz tarihler ve süreler veriyoruz. Şimdi Onur salgın var ne yapalım diyecekler olabilir. Öyleyse ben hiç bu işlerle uğraşmadan bu konuyu çözmenin yolunu söyleyeyim. bir fiziksel Engellenen olarak toplu taşımada Engelliler için yapılanları zaten hiç pratik bulmadığımı defalarca yazmış ve söylemişimdir

Benim bulduğum Ankara, İstanbul, İzmir, Eskişehir Bolu ve Bursa gibi şehirlerde belediyelerin engelsiz taksi uygulaması mevcut ancak ben konuyu biraz araştırdığımda maalesef bu gibi uygulamaların ülkenin doğusuna gittikçe azaldığını gördüm. Neyse bu ayrı bir tartışma konusu! araştırmalarım sırasında ilk önce Bolu’daki uygulama nasıl gidiyor diye Bolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler müdürü Güler Mert’i aradım. Sağ olsun sorduğum her soruya cevap verdi.

Bolu’da şu an için tek araç varmış 1 gün önceden belediyeyi arayarak randevu almak gerekiyormuş tabi araç en çok tekerlekli sandalye ve akülü tekerlekli sandalye kullanıcıları tarafından kullanılıyormuş. Kullanmak içinde kişinin TC kimlik numarasıyla kayıt yaptırması yeterliymiş. Bolu’da böyle hizmetlerin olduğunu ve artarak devam edeceğini bilmek güzel

Ancak benim Belediye başkanımız Tanju Özcan’a ve müdürümüz Güler Mert’e önerilerim olacak. Engelsiz taksi uygulamasını araştırırken Bolu Belediyesinin web sitesine girdim her hangi bir bilgi bulamadım. Bu uygulamayı ve nasıl kullanacağımızı internet sitesinde görülebilir bir yerde duyurursanız daha iyi olacaktır.

Birde konuşma problemi yaşayan arkadaşlar için araçla yazılı iletişim imkânı sunarsanız daha güzel olur. Tabi 1 araç Bolu’ya yeterli değil en kısa zamanda bu engelsiz taksilerin çoğalması gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda yapılan çalışmaları da takip ediyorum. Umarım kısa sürede güzel haberler gelir. çünkü bu araçlar çoğaldıkça randevu süresi de azalacaktır. Ben buradan bir kez daha Güler Mert müdürümüze ilgisinden dolayı teşekkür ediyorum.

Bizim toplu taşımayla yasalarla falan vakit kaybetmememiz gerek bu engelsiz taksi uygulamamızı Türkiye’nin her ili ve ilçesi yapması gerek. Çünkü incelerseniz toplu taşımadan daha pratik ve daha masrafsız ve daha uygulanabilir bir uygulama. En azından ben bir engellenen olarak böyle düşünüyorum. ,

Bizim ikide bir ertelenen yasalara değil yerel yönetimlerin uygulayabileceği böyle kalıcı çözümlere ve bu uygulamaları kararlılıkla devam ettirecek yöneticilere ihtiyacımız var. İnanın bana birazcık kararlı ve ısrarcı olursak. Bu gibi uygulamaları çoğaltırsak ulaşılabilirlik problemini en azından şehirlerde büyük ölçüde çözmüş oluruz.

Yazan: Onur Ustaoğlu –Seslendiren: Özge Nur Dilber – Bolu Olay Gündem Gazetesi…