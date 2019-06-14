Ertem Okulları, öğrencilerini mezun etti

Haber: BMA

İlimizin başarılı eğitim kurumlarından Özel İlhami Ertem Okulları Anadolu Lisesi Mezuniyet Töreni yapıldı. Okul bahçesinde düzenlenen Mezuniyet Törenine okul kurucusu İlhami Ertem, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler ile veliler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende konuşan kurucu müdürü İlhami Ertem, katılımlarından dolayı tüm öğretmen, öğrenci ve velilere teşekkür ederken mezun olan öğrencilere gelecek hayatlarında başarılar diledi. Ertem, öğrencilere hafta sonu gerçekleştirilecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavında da başarılar dilerken, sınavda heyecan yapmamaları ve dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

Törende okul birincisi kütüğe dönem plaketini çaktı. Velilerin yoğun katılım sağladığı törende diplomalarını öğretmenlerinin elinden alan öğrencilerin heyecanı ve mutluluğu gözlerinden okunuyordu. Öğrenciler ve öğretmenlerin bol bol hatıra fotoğrafı çekildiği törende ayrıca mezuniyet pastası kesildi. Zaman zaman duygusal anların yaşandığı tören öğrencilerin çalan müzikler eşliğinde eğlenmesiyle son buldu.