Ertem Okullarından coşkulu kutlama

Haber: BMA

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Özel İlhami Ertem Okulları, okul bahçesinde bir kutlama programı düzenledi. Düzenlenen kutlama programına Özel İlhami Ertem Okulları Kurucu Müdürü İlhami Ertem, Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Canan Akın Turhan, Ortaokul Müdür Yardımcısı Emine Gülnur Özcan, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda veli katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’mızın okunmasıyla başlayan programda ilk olarak öğrenciler zeybek gösterisi yaptı. Gösteri izleyenler tarafından büyük beğeni topladı. Zeybek gösterisinin ardından İlhami Ertem Okulları sınıflar arası spor müsabakaları ve diğer alanlardaki yarışmalarda dereceye giren öğrencilere madalyaları ve plaketleri takdim edildi. Madalya ve plaketlerini okul müdürü ve müdür yardımcılarının elinden alan öğrenciler büyük mutluluk yaşarken hatıra fotoğrafı çekilmeyi de ihmal etmediler.

Ödül töreninin ardından okul öğretmenlerinin eşliğinde öğrenciler tarafından hazırlanan çeşitli dans gösterileri programa katılanların beğenisine sunulurken hazırlanan 19 Mayıs Oratoryosu katılımcılar tarafından dakikalarca alkışlandı.

Programda ayrıca öğrenciler tarafından koro halinde söylenen şarkılara eşlik eden katılımcılar, 19 Mayıs kutlama programında keyifli anlar geçirdiler.