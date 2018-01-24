Haber: Esra Öztürk

İl Müdürü Ertem, Gençlik Merkezince "İyilik Ağacı Projesi" kapsamında el uzattığımız Somalili ailenin engelli çocuğu Jamal Abdullahi tedavi gördüğü hastanede ziyeret ettiler. İl Müdürümüz Şahin Ertem ve kurum idarecilerimiz tarafından ziyaret edilen Jamal Abdullahi ziyaret sonrası çok mutlu anlar yaşadı. İl Müdürü Ertem’in, Rabbim acil şifalar versin dedi ve şifalar diledi. Jamal’a forma ve bazı hediyeler götürülürken, her zaman yanında olacağız mesajı da verildi. Yapılan insanlık örneği ile gönüllere giren Müdür ertem, her kesimden yaptığı sosyal sorumluluk projeleriyle de alkışlanıyor.