Ertem’in kuzeni koronavirüsten vefat etti

Haber: N. Halid Altundal

Gençlik ve Spor eski İl Müdürü Şahin Ertem’in İzmit’te ikamet eden kuzeni Hakan Yaman, koronavirüs dolayısıyla hayatını kaybetti. Ertem, vefatı sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu.

Ertem açıklamasında, “Kıbrıscık ilçemize bağlı Karacaören Köyümüz sakinlerinden Osman(merhum) ve Satı Yaman’ın oğlu, İzmit'te ikamet eden teyze oğlu (kuzenim) Hakan Yaman (D.T. 25.10.1971) yakalandığı Koronavirüs hastalığı (Covid-19) nedeniyle vefat etmiştir. Kaybımız ve üzüntümüz büyük. Kuzenime Allah’tan rahmet; canım teyzeme, aile, akraba ve tüm sevenlerimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Kardeşim, mekânın cennet olsun inşAllah” ifadelerini kullandı.