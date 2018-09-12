Haber: Aysun Beykoz

Nurcan-Murat Adanır çiftinin oğulları Ertuğrul, geçtiğimiz hafta sonu erkekliğe adım attı. Cumartesi günü düzenlenen sünnet töreni başta Adanır ailesi olmak üzere çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirilen konvoyla başladı. Konvoyun ardından Mevlid-i Şerif okundu. Okunan mevlid sonrası tüm davetlilere yemek ikramında bulunulurken, erkekliğe adım atan Ertuğrul, düzenlenen etkinliklerle doyasıya eğlendi. Davetliler Adanır ailesinin bu mutlu gününde küçük Ertuğrul’a çeyrek altın taktı ve çeşitli hediyeler verdi. Nurcan-Murat Adanır çifti tüm davetlilerle yakından ilgilenirken bu mutlu günlerinde yalnız bırakmadıkları için hepsine teşekkür ettiler.