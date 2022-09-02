E&S Grup Proje Danışmanlık Bolu’dan Türkiye’ye açılıyor

Haber: Süleyman Kurt

MYK Belgeli Akredite Kobi Danışmanı Serap Kocaarslan tarafından Bolu’da kurulan E&S Grup Proje Danışmanlık, misafirlerinin şu ana kadar KOSGEB, Sanayi Bakanlığı, SGK teşvikleri, kırsal kalkınma konularındaki isteklerini başarıyla karşıladı.

Bolu’nun ilk kurumsal danışmanlık şirketi olarak alanında uzmanlaşan ve kurumsal bir yapıya kavuşan E&S Grup Danışmanlık artık, “En kararlı halin, en güzel halindir. Hayallerini erteleme” sloganı ile misafirlerinin hayallerini hem Bolu’da hem de Türkiye genelinde gerçekleştiriyor.

TİCARİ HAYATIN HER ALANINDA

Şirketleşme sonrası Türkiye genelinde de hizmet veren E&S Grup Danışmanlık, üretim danışmanlığı, insan kaynakları danışmanlığı, pazarlama danışmanlığı, finans ve muhasebe danışmanlığı, satın alma danışmanlığı, Ar-Ge danışmanlığı, GES danışmanlığı, idari yönetim danışmanlığı, uluslararası işlemler danışmanlığı, bilişim danışmanlığı, fizibilite ve is planı hazırlama, danışmanlığı, anahtar teslim fabrika kurulumu ve makine yerleşimi danışmanlığı, eğitim danışmanlığı, hibe fon danışmanlığı, proje yönetimi danışmanlığı, marka ve patent danışmanlığı, finansal danışmalık, gayrimenkul danışmanlığı, yönetim danışmanlığı gibi ticari hayatın her alanında danışmanlık hizmeti veriyor.

RANDEVU ALMAK İÇİN

Hafta içi 09.00 – 18.00 saatleri arasında hizmet veren E&S Grup Danışmanlık’tan, +90 (539) 205 62 75 numaralı telefonla veya info@esdanismanlikonline.com mail adresiyle iletişime geçip randevu alabilirsiniz.

Güncelleme Tarihi: 02 Eylül 2022, 10:38