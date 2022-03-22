Eş zamanlı operasyon düzenlendi

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu Merkezinde bulunan 6 adres, Hatay ve İstanbul İllerinde tespit edilen 6 adreste yapılan eş zamanlı operasyonlarda Bolu merkezinde ikamet eden T.Ç. (42) isimli şahsın ikametinde yapılan aramada, 29 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen sikke, 7 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen ok ucu, 3 adet cam tüp içerisinde bir miktar civa maddesi, 1 adet suçta kullanıldığı değerlendirilen hassas terazi, 2 adet suçta kullanıldığı değerlendirilen büyüteç, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet tabancaya ait şarjör, 27 adet kurusıkı fişek ele geçirilerek el konuldu.

Yakalanan şüpheli hakkında Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturma başlatıldı.