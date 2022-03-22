Eş zamanlı operasyon düzenlendi

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bolu merkezli olmak üzere Hatay ve İstanbul’da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda çok sayıda tarihe eser ile silah ele geçirildi.

Eş zamanlı operasyon düzenlendi

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu Merkezinde bulunan 6 adres, Hatay ve İstanbul İllerinde tespit edilen 6 adreste yapılan eş zamanlı operasyonlarda Bolu merkezinde ikamet eden T.Ç. (42) isimli şahsın ikametinde yapılan aramada, 29 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen sikke, 7 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen ok ucu, 3 adet cam tüp içerisinde bir miktar civa maddesi, 1 adet suçta kullanıldığı değerlendirilen hassas terazi, 2 adet suçta kullanıldığı değerlendirilen büyüteç, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet tabancaya ait şarjör, 27 adet kurusıkı fişek ele geçirilerek el konuldu.

Yakalanan şüpheli hakkında Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturma başlatıldı.

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