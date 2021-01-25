Eş zamanlı uygulama

Haber: Aysun Beykoz

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı birimlerince, korona virüs salgınında alınan tedbirler ve bu tedbirlerin denetlenmesi başta olmak üzere, genel asayişin ve kamu düzeninin devamının sağlanmasına yönelik olarak ülke genelinde eş zamanlı olarak ‘Türkiye Güven Huzur’ uygulaması gerçekleştirildi. 81 ilde, 6 bin 378 noktada 59 bin 337 personelin katılımıyla yapılan Türkiye Güven Huzur Uygulamasında, 5 bin 747 metruk bina, 27 bin 719 umuma açık iş yeri, 192 bin 364 araç kontrol edildi. Kontrollerde 82 aranan araç tespit edildi, bin 519 araç trafikten men edildi. Ayrıca korona virüs tedbirleri kapsamında, 1 alışveriş merkezi, 21 işletme ve bin 471 şahsa tedbirleri ihlalden adli ya da idari işlem yapıldı.

Uygulama 11.00-13.00 saatleri arasında metruk binalar, park, bahçe, mesire, yürüyüş alanları ve bu güzergahlara açılan bulvar, cadde ve sokaklarda Covid-19 denetimlerini de kapsayan yol uygulaması şeklinde, 15.00-17.00 saatleri arasında vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu meydanlar ve kamu binaları (Valilik, okul, hastane vb.) çevreleri ile alışveriş merkezi haline gelen bulvar, cadde, sokak, pasaj, sosyete pazarı vb. yerlerde, 19.00-21.00 saatleri arasında toplu taşıma yapılan gar/istasyon, iskele/liman, otogar/terminal girişleri ile havaalanları güzergahlarında ayrıca alışveriş merkezleri (AVM) girişleri ve çevrelerinde yapıldı.

Uygulamanın Bolu ayağında 51 noktada gerçekleştirilen “Türkiye Güven Huzur” uygulamasında 200 emniyet ve 105 jandarma personeli olmak üzere toplam 305 personel ve 3 dedektör köpek görev aldı. 18 metruk bina kontrol edildi, 98 umuma açık iş yerinin pandemi koşullarında alınan tedbirlere uyup uymadığı denetlendi. Çeşitli suçlardan 3 sahıs gözaltına alındı. 250 araç kontrol edildi. Bu araçlardan 23’üne işlem yapıldı. 2 aranan araç bulundu, 3 araç trafikten men edildi.