Esas 14 Burda AVM Hediye Dükkânı İle Kazandırıyor

Haber: BMA

Açıldığı günden itibaren birbirinden eğlenceli etkinlikleri ve avantajlı kampanyaları ile Bolu’nun alışveriş ve sosyalleşme noktası olan Esas 14 Burda AVM, düzenlediği Hediye Dükkânı kampanyası ile ziyaretçilerini bol puanlı günlerle karşılıyor. Esas 14 Burda AVM 25 - 31 Ocak tarihleri arasında aynı gün içerisinde toplamda 300 TL alışverişe 300 puan, 500 TL alışverişe 500 puan ve 1000 TL alışverişe 1000 puan kazandırıyor. Hediye Dükkânı kampanyası ile Esas 14 Burda AVM ziyaretçileri alışverişin keyfini çıkartacak.