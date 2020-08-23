Esentepe Aşçılık Lisesi markalaşma yolunda ilerliyor

Haber: BMA

Yeni okul ve pansiyon binasına kavuşan Gerede Esentepe Aşçılık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 2019-2020 eğitim-öğretim döneminde birçok ulusal ve uluslararası yemek yarışmalarında bireysel ve takım kategorilerinde çok sayıda madalya alarak Gerede’yi ve ilimizi başarıyla temsil etti. İlçenin taşımalı eğitim ve ortaöğretim yurtlarının yemek ihalesi kapsamında okul döner sermaye işletmesinde öğrenciler, usta öğretici ve öğretmenler eşliğinde günlük bin 200 kişilik sıcak yemek üretimi gerçekleştirerek pratik yapıyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2023 eğitim vizyonu çerçevesinde, ülkemizin en modern atölyelerinde eğitim alan öğrenciler, yüzde yüz iş bulabilme imkanına sahip olarak mezun olup turizm sektörüne katma değer katmaya devam ediyorlar.

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar ve Milletvekili Fehmi Küpçü’nün gayretleri ile yaklaşık 10 Milyon TL tutar ile ilçeye kazandırılan okulda bulunan her türlü imkan ve fırsat öğrenci ve veliler tarafından da büyük beğeni kazanıyor.