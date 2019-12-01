Esentepe Aşçılık Lisesi yeni binasına kavuştu

Haber: BMA

Yenimahalle’de Kız Meslek Lisesi ek binasında açılan ve eğitim-öğretime devam eden Esentepe Aşçılık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, yeni binasında eğitime başladı. Okul bünyesinde 16 derslik ve 100 yataklı yurt binası bulunuyor. Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar yaptığı açıklamada eğitime yönelik yatırımlar yaptıklarını ve okulların önemli ihtiyaçlarını giderdiklerini belirterek, “Eğitime yönelik yatırımları çok önemsiyor ve çocuklarımızın daha sağlıklı ve fiziki koşulları daha iyi ortamlarda eğitim öğretimlerine devam edebilmeleri için belediyemizin tüm imkânlarını sunmaya devam edeceğiz” dedi.

“TÜM İMKÂNLARIMIZI SEFERBER EDİYORUZ”

Eğitime yapılan yatırımın, geleceğe yapılan yatırım olduğu gerçeğinden hareket ettiklerine vurgu yapan Belediye Başkanı Allar açıklamasında ayrıca, “Çocuklarımıza, daha ferah ve daha huzurlu bir eğitim yuvası sunma adına çocuklarımızın ve eğitimcilerimizin yüzlerini güldürme gayretindeyiz. Okullarımızın ihtiyaçlarını tespit ederek imkânlarımız ölçüsünde gideriyoruz. Çocuklarımızın daha iyi bir eğitim almaları adına okullarımızın çehresini değiştirmek ve fiziki koşullarını iyileştirmek için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz. Esentepe Aşçılık Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Öğretmenlerimize, Öğrencilerimize ve İlçemize hayırlı olsun. Yaklaşık 10 Milyon TL’ye mal olan bu eser için Milletvekilimiz Sayın Fehmi Küpçü’ye şahsım ve İlçe halkım adına teşekkür ediyorum’’ diye konuştu.