Esentepe cazibe merkezi haline geldi

Haber: BMA

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar’ın girişimleri sonucu tanıtımına önem verilen, özellikle hafta sonu piknikçilerin yoğun rağbet gösterdiği Esentepe Mesireliği, ilçe esnafının da yüzünü güldürdü. Durumdan memnun kalan esnaflar Esentepe Mesireliğinin tanıtımında büyük emekleri olan Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar’a teşekkür etti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, ”Esentepe Mesireliğimiz ulusal basında yer aldıktan sonra cazibesini daha da artırdı. Bütün imkanlarımızla İlçemizi geliştirmek için gece gündüz çalışıyoruz. Vatandaşlarımıza Esentepemize göstermiş oldukları teveccühten dolayı teşekkür ederim. Gözümüz gibi sakındığımız Esentepemizin temiz kullanılması, çevreye duyarlılık konularında da vatandaşlarımızdan da ayrıca hassasiyet bekliyoruz. Geçmişin emanetini geleceğe miras olarak bırakmak boynumuzun borcu” dedi.

Esentepe Mesireliği içersinde Horasan Evliyalarından Ramazan Dede Türbesi ve Camisi, 3 adet Restoran-Kafe-Bistro, restorasyonu tamamlanarak hizmete açılan The Sign Esentepe Otel, tuvaletler, çeşmeler, kamelyalar, çardaklar, banklar, basketbol, voleybol, futbol sahaları mevcut. İlçe merkezine 1 kilometre uzaklıkta olan Esentepe Mesireliğini ziyaret edenler ulaşımda da sıkıntı yaşamıyor. Mesirelikte ayrıca yaşları 700 yıla varan çam ağaçları ise bambaşka bir hava sağlıyor.